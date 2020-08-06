Türkiye yardım gönderiyor

Türkiye, patlama ile sarsılan Lübnan’ın yaralarını sarmak için devreye giriyor. AFAD, Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları acil yardım çağrısı sonrası seferber oldu. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Beyrut’ta sahra hastanesi kuracağını açıkladı.
TİKA’DAN 400 TON BUĞDAY
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Beyrut’taki patlamayla ilgili açıklama yaptı. Aksoy, “Sayın Cumhurbaşkanımız’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir’’ dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, Lübnan’ın yaralarını sarmak için harekete geçildiğini söyledi. Ersoy, bu ülkeye Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla yaklaşık 400 ton buğday gönderileceğini bildirdi. Buğday, patlamada buğday siloları hasar gören Lübnan’a birkaç gün içerisinde teslim edecek.
6 Türk yaralı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada 6 Türk vatandaşının yaralandığını açıkladı. Çavuşoğlu, bunlardan 5’inin hafif yaralı olduğunu, ameliyat olan vatandaşın durumunun ise iyiye gittiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Aileleriyle de iletişim halindeyiz” açıklamasında bulundu.