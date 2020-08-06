Türkiye yardım gönderiyor

TSK’ya ait A400M tipi uçağı Lübnan’a uzanacak yardım eli için hava- landı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri uçakla Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gitti. Uçak, 10 personel, gerekli ekipman ve 1 kurtarma aracıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 21 UMKE personeli, 2 Acil Müdahale Ünitesi, 3 personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzemeyle, Türk Kızılayı ise 3 kişilik arama kurtarma ekibi, sağlık ve insani yardım malzemesi ile Lübnan’a gitti.

Türkiye, patlama ile sarsılan Lübnan’ın yaralarını sarmak için devreye giriyor. AFAD, Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları acil yardım çağrısı sonrası seferber oldu. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Beyrut’ta sahra hastanesi kuracağını açıkladı.

OYNAT 00:00 Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Limana yakın bir yerde meydana gelen patlama, dev dalgalara sebep oldu. Şiddetli patlamanın ardından atom bombasını andıran görüntüler ortaya çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı. BiP'te paylaş

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TİKA’DAN 400 TON BUĞDAY

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Beyrut’taki patlamayla ilgili açıklama yaptı. Aksoy, “Sayın Cumhurbaşkanımız’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir’’ dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, Lübnan’ın yaralarını sarmak için harekete geçildiğini söyledi. Ersoy, bu ülkeye Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla yaklaşık 400 ton buğday gönderileceğini bildirdi. Buğday, patlamada buğday siloları hasar gören Lübnan’a birkaç gün içerisinde teslim edecek.

GÜNDEM Yarın olağanüstü toplanacak

6 Türk yaralı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada 6 Türk vatandaşının yaralandığını açıkladı. Çavuşoğlu, bunlardan 5’inin hafif yaralı olduğunu, ameliyat olan vatandaşın durumunun ise iyiye gittiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Aileleriyle de iletişim halindeyiz” açıklamasında bulundu.