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ANKARA

Türkiye Montrö’de savaş halini uyguluyor

Türkiye, Ukrayna’nın Montrö Sözleşmesi’nin uygulanması talebi ardından gereken hukuki incelemeleri sürdürürken, halen net bir tanımlama yapılmamış olsa da halk arasında savaş olarak geçen bu süreçte Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin “savaş” durumuna yönelik hükümlerini işletme kararı aldı.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Türkiye Montrö’de savaş halini uyguluyor
Arşiv

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri müdahale 4. gününe girerken halen başta Birleşmiş Milletler ve NATO olmak üzere uluslararası açıklama ve belgelerde Ukrayna’daki durum “savaş” olarak karşılık bulmuyor.Türkiye, Ukrayna’nın Montrö Sözleşmesi’nin uygulanması talebi ardından gereken hukuki incelemeleri sürdürürken, halen net bir tanımlama yapılmamış olsa da halk arasında savaş olarak geçen bu süreçte Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin “savaş” durumuna yönelik hükümlerini işletme kararı aldı.

“TARAFSIZ” STATÜDE UYGULANACAK

Türkiye, Montrö’nün başta 19. Madde olmak üzere ilgili maddelerini savaşta “taraf” olmayan bir ülke pozisyonunda uygulayacak. Montrö’nün hükümleri, savaşan taraflara eşit şartlarda yansıtılacak. Sözleşmenin 19. Maddesi gereği, savaşan taraflara ait savaş gemilerinin boğazlardan geçişine izin verilmeyecek. Rusya veya Ukrayna’nın Karadeniz’de görev yapan ancak bakım onarım gibi nedenlerle ayrılan ve ana üslerine dönmek için Karadeniz’e giriş izni isteyen savaş gemileri ve denizaltılara ise geçiş izni verilmek zorunda. Yine savaşan ve taraf devletler dışında diğer devletlerin savaş gemilerine yönelik ise herhangi bir kısıtlama olmayacak.

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