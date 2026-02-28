Türkiye Sakatlar Federasyonu'ndan yetkililere "ÖTV muafiyeti" çağrısı: Haklar sosyal yardıma dönüştürülemez

Konfederasyon, AYM’nin geçtiğimiz haziran ayında engelli bireyler arasındaki ayrımcı uygulamaları iptal ettiğini ve Meclis’e düzenleme için süre verdiğini belirtti. Çelebi, bu sürecin Anayasa’nın eşitlik ilkesine, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’a uygun yürütülmesi gerektiğini vurguladı.





Engelliler kararların öznesi olmalı

Açıklamada, engelli bireylerin karar süreçlerinin dışında bırakılmasının demokratik katılım ilkesini zedelediği ifade edildi. “Bizimle ilgili kararlar, bizlerle birlikte alınmalıdır” denilen açıklamada, kısıtlama odaklı yöntemler yerine hakların özünü koruyan düzenlemelerin yapılması gerektiği kaydedildi.

Türkiye Sakatlar Federasyonu Başkanı Yusuf Çelebi

ÖTV muafiyeti lütuf değil

Konfederasyon, kamuoyuna yansıyan ÖTV muafiyetinin sosyal yardım modeline dönüştürülebileceği yönündeki hazırlıklara da tepki gösterdi. Açıklamada, ÖTV muafiyetinin bir lütuf değil, engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşama bağımsız katılımını sağlayan eşit vatandaşlık hakkının gereği olduğu vurgulandı. Bir hakkın idari takdire veya değişken kriterlere bağlanmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı belirtildi.





Suistimal gerekçesiyle hak kısıtlanamaz

Yıllardır getirilen kısıtlamaların “suistimal” iddiasıyla gerekçelendirildiği belirtilen açıklamada, gerçek çözümün hak sahiplerini sınırlamak değil, denetim mekanizmalarını güçlendirmek olduğu ifade edildi. “Gerçek hak sahiplerini 10 yıl şartı veya yüzde 40 yerlilik zorunluluğu gibi engellerle cezalandırmak çözüm değildir” denildi.





Araç yenileme süresi 3 yıla insin

Konfederasyon, araç yenileme süresinin can güvenliği ve teknolojik uyum gerekçesiyle 3 yıla indirilmesini, istisna limitlerinin ise enflasyon karşısında erimemesi için brüt asgari ücretin 50 katına endekslenmesini talep etti.

Basın toplantısını, “Adalet gecikmemeli, hak geriye gitmemelidir” sözleriyle tamamlayan Yusuf Çelebi, sürecin takipçisi olacaklarını ve kazanılmış haklara aykırı her girişime karşı hukuki ve demokratik mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.



