Türkiye ve Azerbaycan'dan büyük adım: Tesis yönetiminin önde gelen isimleri Ankara'da buluşacak

Türkiye Tesis Yöneticileri ve Azerbaycan Devletinden Gelecek Olan Tesis Yöneticileri Zirvesi, 2025 yılı içerisinde Ankara’da düzenlenecek. Zirve kapsamında, Türkiye ve Azerbaycan’dan tesis yönetimi profesyonelleri bir araya gelerek, sektördeki yenilikler, ortak projeler ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunacak. Etkinliğin, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmesi ve tesis yönetimi sektörünün global standartlara taşınmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sağladığı desteklerin, tesis yönetimi sektörünün gelişimi ve sürdürülebilirliği adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Yapılan çalışmaların gelecekte de aynı iş birliği ve kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un teşrifleriyle gerçekleşecek “Türkiye Tesis Yöneticileri ve Azerbaycan Devletinden Gelecek Olan Tesis Yöneticileri Zirvesi”, tesis yönetimi sektörünün ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü bir yapıya kavuşması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 2025’te Ankara’da düzenlenecek bu büyük organizasyon, sektör temsilcileri ve tüm paydaşlar tarafından heyecanla bekleniyor.







