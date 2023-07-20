Türkiye ve Japonya’nın deprem tecrübeleri birleşiyor

“Japonya’nın özellikle deprem konusundaki tecrübe ve deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz” dedi. Türkiye’nin 6 Şubat’ta dünyanın en büyük kara depremlerinden birini yaşadığını hatırlatan Başkan Yücel Yılmaz, “Bu süreçte hem Japonya’nın hem de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın büyük desteğini gördük. Kendilerine gerek maddi gerekse manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. JICA’yı ziyaret ederek; Türkiye ve Japonya arasında Ar-Ge, sismik güçlendirme ve teknoloji alışverişi ve afetlere dirençli şehirlerin oluşumuna yönelik yapabileceğimiz işbirliklerini görüştük. JICA’nın yeni hibe ve programlarından faydalanmak, hem teknik işbirlikleri hem de mali destek sağlamak için girişimlerde bulunduk. Bunun yanı sıra başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin turizmde başarısını artıracak işbirliği ve tanıtım faaliyetleri üzerine verimli toplantılar gerçekleştirdik. Güzel sonuçların hem ülkemize hem de Balıkesir’imize kısa sürede yansımaları olacak. Ülkemize ve Balıkesir’imize hayırlı olmasını diliyorum”