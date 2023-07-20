Türkiye ve Japonya’nın deprem tecrübeleri birleşiyor

Depreme karşı Türk-Japon işbirliği
Heyet ilk gün, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yamada Kenji ve Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi ve Milletvekili Ichiro Aisawa'yı ziyaret etti. 6 Şubat’ta dünyanın en büyük kara depremlerinden birini yaşayan Türkiye’nin depremle ilgili çalışmalarını aktaran Başkan Yücel Yılmaz, deprem sonrası Türkiye’de turizmin canlandırılmasına yönelik işbirliği ve tanıtım faaliyetleri üzerine Japon heyetiyle istişarelerde bulundu. Heyet daha sonra Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen ile bir araya gelerek Japonya temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türk Japon işbirliği
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı (JICA) işbirliğinde yürütülen “Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması” projesiyle ilgili görüşmelerin gerçekleştirildiği ziyaret kapsamında Yücel Yılmaz başkanlığındaki heyet, Türk-Japon Dostluk Grubu Başkanı Ichiro Aisawa ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yamada Kenji ile bir araya geldi. 6 Şubat’ta dünyanın en büyük kara depremlerinden birini yaşayan Türkiye’nin depremle ilgili çalışmalarını aktaran Başkan Yücel Yılmaz, deprem sonrası Türkiye’de turizmin canlandırılmasına yönelik işbirliği ve tanıtım faaliyetleri üzerine Japon heyetiyle istişarelerde bulundu. Heyet, sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'i ziyaret etti.
Japon basınında 1. gündem oldu
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansını (JICA) ziyaret eden heyet; kentsel planlama ile toparlanma, yeniden inşa planlaması, sismik güçlendirme, afetlere dirençli şehirlerin oluşumu ve enkaz atığı yönetimi alanlarında yapılacak iş birliklerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Japon basının da da geniş yankı uyandıran temaslar kapsamında heyet ayrıca 1995’te büyük bir depremle sarsılan Kobe’yi de ziyaret etti. Kobe Belediye Başkanı Kizō Hisamoto ile bir toplantı yapan heyet, Kobe depremi sonrasındaki çalışmaları ve önlemleri konuştu.