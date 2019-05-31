Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Türkiye Venezuelada siyasi çözüm girişimlerini destekliyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ANKARA

Türkiye Venezuela'da siyasi çözüm girişimlerini destekliyor

Türkiye Venezuela'da siyasi çözüm girişimlerini destekliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile Venezuela muhalefeti arasında, Norveç hükümetinin arabuluculuğunda Oslo'da görüşmeler yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Sözcü Aksoy, Maduro hükümeti ile Venezuela muhalefeti arasında Oslo'da yapılan görüşmeler hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Maduro hükümeti ile Venezuela muhalefeti arasında Norveç hükümetinin arabuluculuğunda Oslo'da görüşmeler gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşıladık." ifadesine yer verildi.

Venezuela'daki bunalıma tüm tarafların kabul edeceği siyasi bir çözüm bulunması yönündeki girişimleri desteklediklerini belirten Aksoy, diyaloğu ve uzlaşıyı dışlayan hiçbir yöntemin, Venezuela'da kalıcı bir çözüm sağlamayacağına inandıklarını vurguladı.

  • Hami Aksoy, "Türkiye, Venezuela'daki gelişmelere yönelik ilkesel tutumu ve Venezuela Anayasası çerçevesinde söz konusu diyalog sürecine destek vermeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda görüş ayrılığı yok
DÜNYA
Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda görüş ayrılığı yok
HSKdan yeni kararname

HSK'dan yeni kararname

​3 bin 772 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Yolumuza devam edeceğiz

Yolumuza devam edeceğiz

​UBER'in partneri dernek yeni yol haritasını Yeni Şafak'a açıkladı.
Son kaset: Başa saralım mı

Son kaset:
Başa saralım mı

O ihtişamlı günlerden günümüze kasetin kısa yolculuğu.
İstenen ceza<br>belli oldu

İstenen ceza
belli oldu

Pedofoli içeren kitabın yazarı ve yayıncısı yargılanacak.
Büyük göç başladı

Büyük göç başladı

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği.
9 yıl önce bugün: Mavi Marmara

9 yıl önce bugün: Mavi Marmara

İHH Genel Başkanı Yıldırım, Özgür Kudüs Yürüyüşü'nün önemini anlattı.
KPSS ve mezuniyet müjdesi

KPSS ve mezuniyet müjdesi

Binlerce polis alımı için yeni takvim belli oldu.

Minibüs<br>faaliyetini durdurdu

Minibüs
faaliyetini durdurdu

İstanbul'da sarı ve turkuaz taksi ile hizmet sunacak.

Sağanak<br>geçişlerine dikkat

Sağanak
geçişlerine dikkat

Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
'Dersim' soruşturması

'Dersim' soruşturması

​İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.
Müjde üstüne müjde

Müjde üstüne müjde

Binali Yıldırım, vaatlerini 3 ana başlıkta paylaştı.
Tarifsiz duygular

Tarifsiz duygular

Göztepe'nin Süper Lig'e tutunduğu penaltı anı.
Cezasız<br>geçebilecekler

Cezasız
geçebilecekler

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi teklifi kabul etti.
Böyle anne<br>olmaz olsun

Böyle anne
olmaz olsun

Şırıngayla çamaşır suyu verip ölmesini beklemiş.
ABD'nin<br>Türkiye açıklaması

ABD'nin
Türkiye açıklaması

​​Riski azaltmak için çabamız sürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.