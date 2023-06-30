Türkiye'de hava kalitesi son 5 yılda yüzde 16 iyileşti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin hava, su ve toprak kalitesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı'nda anlık olarak takip ediliyor. Bu kapsamda 365 hava kalitesi izleme istasyonu ile tüm illerin hava kalitesi 7/24 izlenirken, 5 yıllık hava kalitesi incelediğinde; partikül madde parametresinde yüzde 4 oranında, kükürt dioksit parametresinde yüzde 46 oranında, karbonmonoksit parametresinde yüzde 18 oranında, azot dioksit parametresinde yüzde 3 oranında, ozon parametresinde yüzde 8 oranında olmak üzere hava kalitesinde ortalama yüzde 16 oranında iyileşme sağlandı.