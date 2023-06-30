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Türkiye'de hava kalitesi son 5 yılda yüzde 16 iyileşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 81 ilin hava kalitesi 'Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı' ile 7 gün 24 saat takip edildi. Hava kalitesi ise son 5 yılda ortalama yüzde 16 iyileşti.

12:50 . 30/06/2023 Cuma
DHA
Ozon parametresinde yüzde 8 oranında olmak üzere hava kalitesinde ortalama yüzde 16 oranında iyileşme sağlandı.

Ozon parametresinde yüzde 8 oranında olmak üzere hava kalitesinde ortalama yüzde 16 oranında iyileşme sağlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin hava, su ve toprak kalitesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı'nda anlık olarak takip ediliyor. Bu kapsamda 365 hava kalitesi izleme istasyonu ile tüm illerin hava kalitesi 7/24 izlenirken, 5 yıllık hava kalitesi incelediğinde; partikül madde parametresinde yüzde 4 oranında, kükürt dioksit parametresinde yüzde 46 oranında, karbonmonoksit parametresinde yüzde 18 oranında, azot dioksit parametresinde yüzde 3 oranında, ozon parametresinde yüzde 8 oranında olmak üzere hava kalitesinde ortalama yüzde 16 oranında iyileşme sağlandı.



Bakan Özhaseki duyurdu: 2028'e kadar 500 Millet Bahçesi yapılacak
Bakan Özhaseki duyurdu: 2028'e kadar 500 Millet Bahçesi yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde hizmete sunulan millet bahçeleri hakkında yaptığı açıklamada, “81 ilimize 100 milyon metrekare millet bahçesi kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Millet bahçelerimiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimize ulaşma yolunda büyük bir lokomotif güçtür. Vatandaşlarımıza şehrin merkezinde kazandırdığımız millet bahçelerimizle yeni sosyal yaşam alanları hediye ediyoruz. Bununla beraber millet bahçelerimiz deprem gibi doğal afetler sırasında şehrin en güvenli alanlarından birisi olarak toplanma alanı görevi görüyor” dedi.

#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Türkiye
#hava kalitesi
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