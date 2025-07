Türkiye'de şap tehdidine karşı harekete geçildi

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, şap hastalığının 4 ay önce Avrupa'da başladığını bildirdi.

Hastalığın sektöre etkisine ilişkin de bilgi veren Tunç, "Pazarların kapalı olması kırmızı et piyasasını olumsuz etkilemedi. Pazarların kapalı olmasıyla et fiyatlarının artacağı söylentileri asılsız. Fiyatlarda düşüş var, piyasada et sıkıntısı yok. Üreticilerimiz ve vatandaşlarımız endişe etmesin." dedi.