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Türkiye'den canavar devlet İsrail'in Suriye'deki saldırılarına sert tepki: Uluslararası topluma çağrı

Türkiye'den canavar devlet İsrail'in Suriye'deki saldırılarına sert tepki: Uluslararası topluma çağrı

16:2629/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye'den İsrail'in Suriye saldırılarına kınama.
Türkiye'den İsrail'in Suriye saldırılarına kınama.

Dışişleri Bakanlığı, canavar devlet İsrail'in Suriye'nin Kuneytra ve Dera illerine yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu bildirdi. Bakanlık, Suriye'nin istikrarını hedef alan saldırıların sona erdirilmesi için uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera’ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlalini teşkil etmektedir"

Açıklamada, Suriye'nin Aralık 2024'ten bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası topluma üzerine düşeni yerine getirme çağrısında bulunuldu.


#Dışişleri Bakanlığı
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