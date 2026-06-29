Türkiye'den canavar devlet İsrail'in Suriye'deki saldırılarına sert tepki: Uluslararası topluma çağrı

Dışişleri Bakanlığı, canavar devlet İsrail'in Suriye'nin Kuneytra ve Dera illerine yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu bildirdi. Bakanlık, Suriye'nin istikrarını hedef alan saldırıların sona erdirilmesi için uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Açıklamada, Suriye'nin Aralık 2024'ten bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası topluma üzerine düşeni yerine getirme çağrısında bulunuldu.