Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki saldırılarına kınama

18:0226/08/2025, Salı
G: 26/08/2025, Salı
AA
Dışişleri, Suriye hükümetinin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Dışişleri, Suriye hükümetinin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’ye yönelik askeri saldırılarını sert bir dille kınadı. Açıklamada, saldırıların Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarı doğrudan hedef aldığı vurgulandı. Türkiye’nin ise barış, güvenlik ve huzurun tesis edilmesi için Suriye’nin toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı.

Bakanlıktan, İsrail'in Suriye'de kapsamını genişlettiği askeri saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"İstikrar ve güvenliği doğrudan hedef alan saldırılar"

"İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Suriye'de ve bölgede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılmasının sağlanması ve Suriye hükümetinin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen desteğin sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye'den Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edeceği mesajı verildi.



