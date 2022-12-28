Türkiye'den parçalanıp gönderilen iki yolcu uçağı Fas'ta restoran olacak

Konya'da bir prefabrik yapı şirketince, restoran ve kafe yapılması planlanan iki yolcu uçağı, gemiyle Fas'ın Agadir kentine gönderildi.

Merkezi Konya'da bulunan şirketin sahibi Ali Sezgin, prefabrik imalatı ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketiyle önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Fas'ta yapı sektöründe çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Sezgin, ülkenin turizm kentlerinden Agadir'de sahile yakın bölgede içinde restoran, kafe, aqua park ve teleferik olan bir tatil merkezi yapımı çalışmasına başladıklarını dile getirdi.

Uçuş ömrü bitti, Fas'ta restoran hizmeti verecek

Sezgin, çok sayıda turistin geldiği ülkedeki tesislerde Türk mühendis ve mimarların imzası olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

REKLAM

"Dünyanın en büyük yolcu uçağı kategorisindeki Airbus A340'ların güzel anıları oldu, insanları taşıdı. İki farklı havayolu şirketine ait uçuş ömrünü tamamlamış uçağı satın aldık. Fas'taki tatil merkezi projesi kapsamında bu uçaklardan birini restoran diğerini de kafe olarak tasarladık. Dünya mutfağı bu uçaklarda hizmet verecek. Uçaklar çok ilgi çekiyor. Asansörlü, kanatlarda balkon tasarlandı. 'Uçuş ömrünü tamamlamış uçakların ihracatını yaptık' diyebiliriz. Havada 20 yılı deviren uçakları insanların hizmetine sunacağız. Ciddi heyecan içindeyiz, projeyi bitirmek için sabırsızlanıyoruz. Proje tamamlandığında çok güzel olacağına inanıyoruz. Memleketimize ihracat getirisi sağladık, mutluyuz."

"Uçakları İtalyan ve Fransız mutfağı olarak planladık"

Uçakların nakliyesi için çok uzun ve meşakkatli bir süreci tamamladıklarını anlatan Sezgin, şöyle devam etti:

"Uçakları İstanbul Yeşilköy'den park alanına çektik. Vinç ve uzun araçlarla taşıma işlemini gerçekleştirdik. Dikkatli şekilde gemiye yüklemesini yaptık. İnce hesaplamalarla mühendislerimiz 2 aylık çalışmayla uçakları 12'şer parçaya böldü. Kanat, kuyruk ve kokpit bölümü ayırıldı. Mühendislerimizce yeniden toparlanacak, orijinal hale gelecek. Uçakların boyu 68 metre. Ciddi hesaplama ile yapıldı, gelişigüzel ayırma işlemi yapılamıyor. Nakliyesi İstanbul'dan Fas'a 20 gün sürdü. Montajı ise 6 ayda tamamlanacak."

Sezgin, "Bir uçağın restorana dönüşmesi 3 ayı bulacak, iki uçak 6 ay sonunda hizmete girecek. Uçakları İtalyan ve Fransız mutfağı olarak planladık. Oradaki medya da projeye ilgi duyuyor. Nakliyenin ve montajın çekimi için çok sayıda talep geldi." dedi.