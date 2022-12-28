Gündem Türkiyeden parçalanıp gönderilen iki yolcu uçağı Fasta restoran olacak
KONYA

Türkiye'den parçalanıp gönderilen iki yolcu uçağı Fas'ta restoran olacak

Konya'da prefabrik üretim ve ihracatı yapan şirket, 12'şer parçaya ayrılan iki Airbus A340 tipi yolcu uçağını gemiyle Fas'ın turizm kenti Agadir'e gönderdi. Şirketin sahibi Ali Sezgin, "Mühendislerimizce yeniden toparlanacak, orijinal hale gelecek. Uçakların boyu 68 metre. Ciddi hesaplama ile yapıldı, gelişigüzel ayırma işlemi yapılamıyor. Nakliyesi İstanbul'dan Fas'a 20 gün sürdü. Montajı ise 6 ayda tamamlanacak" dedi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeden parçalanıp gönderilen iki yolcu uçağı Fasta restoran olacak
Uçaklar Yeşilköy'den park alanına çekildi.

Konya'da bir prefabrik yapı şirketince, restoran ve kafe yapılması planlanan iki yolcu uçağı, gemiyle Fas'ın Agadir kentine gönderildi.

Merkezi Konya'da bulunan şirketin sahibi Ali Sezgin, prefabrik imalatı ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketiyle önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Fas'ta yapı sektöründe çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Sezgin, ülkenin turizm kentlerinden Agadir'de sahile yakın bölgede içinde restoran, kafe, aqua park ve teleferik olan bir tatil merkezi yapımı çalışmasına başladıklarını dile getirdi.

Uçuş ömrü bitti, Fas'ta restoran hizmeti verecek

Sezgin, çok sayıda turistin geldiği ülkedeki tesislerde Türk mühendis ve mimarların imzası olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

  • "Dünyanın en büyük yolcu uçağı kategorisindeki Airbus A340'ların güzel anıları oldu, insanları taşıdı. İki farklı havayolu şirketine ait uçuş ömrünü tamamlamış uçağı satın aldık. Fas'taki tatil merkezi projesi kapsamında bu uçaklardan birini restoran diğerini de kafe olarak tasarladık. Dünya mutfağı bu uçaklarda hizmet verecek. Uçaklar çok ilgi çekiyor. Asansörlü, kanatlarda balkon tasarlandı. 'Uçuş ömrünü tamamlamış uçakların ihracatını yaptık' diyebiliriz. Havada 20 yılı deviren uçakları insanların hizmetine sunacağız. Ciddi heyecan içindeyiz, projeyi bitirmek için sabırsızlanıyoruz. Proje tamamlandığında çok güzel olacağına inanıyoruz. Memleketimize ihracat getirisi sağladık, mutluyuz."

"Uçakları İtalyan ve Fransız mutfağı olarak planladık"

Uçakların nakliyesi için çok uzun ve meşakkatli bir süreci tamamladıklarını anlatan Sezgin, şöyle devam etti:

  • "Uçakları İstanbul Yeşilköy'den park alanına çektik. Vinç ve uzun araçlarla taşıma işlemini gerçekleştirdik. Dikkatli şekilde gemiye yüklemesini yaptık. İnce hesaplamalarla mühendislerimiz 2 aylık çalışmayla uçakları 12'şer parçaya böldü. Kanat, kuyruk ve kokpit bölümü ayırıldı. Mühendislerimizce yeniden toparlanacak, orijinal hale gelecek. Uçakların boyu 68 metre. Ciddi hesaplama ile yapıldı, gelişigüzel ayırma işlemi yapılamıyor. Nakliyesi İstanbul'dan Fas'a 20 gün sürdü. Montajı ise 6 ayda tamamlanacak."

Sezgin, "Bir uçağın restorana dönüşmesi 3 ayı bulacak, iki uçak 6 ay sonunda hizmete girecek. Uçakları İtalyan ve Fransız mutfağı olarak planladık. Oradaki medya da projeye ilgi duyuyor. Nakliyenin ve montajın çekimi için çok sayıda talep geldi." dedi.

Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek
FOTOĞRAF 8
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Üç yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan 1985 model, 380 yolcu kapasiteli ve 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçak, iş insanı Cemal Işıldak (58) ve Nurettin Işıldak (56) kardeşler tarafından alternatif turizmde kullanılmak üzere satın alındı.
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İstanbuldan Muğlaya taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 7 parçaya ayrılan dev uçak, TIRlarla, turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden Ula ilçesinin kırsal Kızılyaka Mahallesine getirildi.
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Muğla- Fethiye karayoluna 10 metre mesafedeki 25 bin metrekarelik arazide 4 teknisyen ve 15 işçinin, restoran-kafeterya olarak kullanılacak uçağı birleştirmek için 15 Ekimde başladıkları çalışmalar tamamlandı.
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İş insanı Nurettin Işıldak, turizme yeni bir konsept kazandıracaklarını belirterek, Uçağımız 85 model olduğu için hurdaya ayrıldı. Parçalara ayrılarak 7 TIRla buraya getirdik dedi.
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Işıldak Boş bir şekilde satın aldık. Mimari dizayn kendimize ait olacak. Türkiyede bizimle beraber bu büyüklükte 4-5 restoran uçak var. Şu anda maliyeti konusunda hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymuyor diye konuştu.
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Kokpit alanında bulunan eksik dijital malzemelerin de tamamlanacağını belirten Işıldak Her şeyi orijinale yakın olacak. Uçağımızla turizmi uçuracağız. Bir aksilik çıkmazsa mayıs ayında hizmete açacağız açıklamasında bulundu.
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Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek
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Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek
Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek
İstanbul'dan parçalara ayrılarak TIR'larla Muğla'nın Ula ilçesine getirilen Airbus A300 tipi hurda uçak, turizme hizmet verecek. 25 bin metrekarelik arazide 4 ay önce başlanan uçağın montajı tamamlanırken, dekorasyon işlemlerinin ardından mayıs ayında restoran olarak hizmete açılacak.
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