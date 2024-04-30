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Türkiye’den Rutte’ye destek

Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterlik görevi için Rutte'yi destekleyeceğini açıkladı. Rutte, geçen hafta destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’la İstanbul’da görüşmüştü. Rutte, görüşmenin ardından NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

04:00 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 03:07 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Mark Rutte.
Mark Rutte.

Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterlik görevi için Mark Rutte'yi destekleyeceğini açıkladı. Rutte'nin geçen hafta NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından Türkiye, NATO üyelerine Rutte'yi destekleyeceğini aktardı.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret eden Hollanda Başbakanı Rutte ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme gerçekleştirmişti. Mark Rutte, düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye belirleyici bir rol oynuyor. Bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözmeye yönelik çabalar sarf ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var. O bakımdan siz önemli bir rol oynamaktasınız" ifadesini kullanmıştı.



#Diplomasi
#NATO
#Mark Rutte
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