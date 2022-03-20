Türkiye’den taraflara 5 mesaj

Belarus’ta yapılan teknik görüşmelerde tarafların bazı konularda yakınlaşmaları ardından Türkiye kalıcı ateşkes için mekik diplomasisini yoğunlaştırdı. Türkiye’nin taraflar arasında olası anlaşmayı kolaylaştırmak için yürüttüğü diplomasisinde öne çıkan mesajlar; insani koridor, gözlemci, liderlerin görüşmesi, kalıcı ateşkesin tesisi ve Türkiye’nin garantörlüğü. Ukrayna’nın sahada Rus askerinin artan saldırıları karşısında, Rusya’nın ise uygulanan ekonomik ambargolar karşısında sıkışması üzerine tarafları aynı masada buluşturma çabaları yoğunlaştırıldı.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA MEKİK DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere yaptığı çağrı ardından iki ülkeyi ziyaret eden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, kalıcı ateşkes ve liderleri buluşturacak ortamın sağlanması kapsamında mekik diplomasisi yürüttü. Türkiye’nin yürüttüğü ateşkes diplomasisinde gündem önceliği, başta Mariupol olmak üzere çatışma alanlarından çıkarılması konusunda taraflar arasında yaşanan anlaşmazlığın, uluslararası gözlemciler atanmasıyla çözümü önerisi oldu. Ankara, çatışma bölgelerinde 24 saatlik insani ateşkes uygulanması, insani koridordan çıkışlarında ise gözlemcilerin görevlendirilmesini önerdi. Gözlemci olarak görev alacak insani kuruluşlar arasında uluslararası akredite Türk Kızılayı’nın da bulunacağı konusunda garanti verildi.

Mevlüt Çavuşoğlu

RUSYA’NIN ONAYINI GEREKTİRİYOR

İnsani gözlemcilik önerisi yanında Türkiye’nin kalıcı ateşkeste garantörlüğü de gündemde. Ukrayna, Kollektif Güvenlik Anlaşması konusunda Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ederken Rusya’dan da buna itiraz gelmedi. P5+Türkiye ve Almanya şeklindeki garantörlük önerisi, Uluslararası sistemin yapısı uyarınca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinden biri olan Rusya’nın onayını gerektiriyor. Yine garantörlüğün kapsamı da tarafların onaylayacağı bir modelde şekillenecek.

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Gözlemci garantör

Gerek Rusya’nın kabul edebileceği bir model olarak gerekse Türkiye’nin tarafsız pozisyonu gereği bu garantörlüğün çerçevesi büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda garantörlüğün ateşkesin gözlenmesini önceleyen bir mekanizma olarak tesis edilmesi bekleniyor. Mevcut pozisyonlar gereği buradaki güvenlik garantörlüğünün; Zelenski ve Ukrayna’da saldırıların sona ererek güvenliğin tesisi konularıyla sınırlandırılabileceği, tarafların ateşkes anlaşması kurallarına riayet edip etmediklerini, verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğini gözlemlemek ve tarafları uyararak anlaşmaya uymaya yöneltmek görevinin icrası şeklinde bir gözlemci garantörlük olarak uygulanabileceği, mutabakat metinleri üzerinden bir garantörlük uygulamasının söz konusu olabileceği belirtiliyor. Diplomaside garantörlük mekanizmasının uygulama çerçeveleri, ülkelerin mevcut durumlarına, ilgili ülkeye olan yakınlığı ve ülkelerin talep ettiği garantörlük kapsamına göre belirleniyor.

DÜNYA Türkiye üzerine düşeni yapıyor