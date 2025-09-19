Yeni Şafak
Türkiye'den Yunanistan'a Ege uyarısı: Navtex yayınlandı

Türkiye'den Yunanistan'a Ege uyarısı: Navtex yayınlandı

19/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de askeri tatbikat başlatmasının ardından ikinci bir Navtex yayınladı. Bildiride 23 Yunan adasının silahsızlandırılmış olduğu hatırlatılarak bu adaların karasularında askeri faaliyet yapılamayacağı belirtildi.

Türkiye, 10 gün boyunca Piri Reis araştırma gemisinin Ege Denizi’nin bazı bölgelerinde bilimsel çalışmalar yürüteceği yönündeki Navtex’inin ardından Yunanistan Ege'de orta ölçekte tatbikat başlattı. Bunun üzerine
Türkiye yeni bir NAVTEX yayımladı.

'Yunanistan askeri faaliyet yürütemez'

İzmir İstasyonu üzerinden duyurulan bildiride, 23 Ege adasının kalıcı askerden arındırılmış statüde olduğu vurgulandı. Ankara, Yunanistan’ın bu adalarda askeri faaliyet yürütemeyeceğini ilan etti.


NAVTEX’te, Taşoz, Midilli, Sakız, Rodos, Meis dahil toplam 23 ada sayıldı. Türkiye, bu adaların 1914 Londra Konferansı, 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşması ile askerden arındırıldığının altı çizildi.

İşte Türkiye’nin silahsızlandırma ikazı yaptığı adalar
  • Taşoz, Bozbaba (Ayos Efstratios), İpsara, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, İkarya, Sisam, İstanbulya (Astypalea), Rodos, Herke (Halki), Kerpe (Karpathos), Çoban (Kasos), Tilos, İncirli (Nisyros), Kelemez (Kalymnos), İleriye (Leros), Batnoz (Patmos), Eşekler (Lipsi), Sömbeki, İstanköy, Meis


