Türkiye'den Yunanistan'a Ege uyarısı: Navtex yayınlandı

Türkiye, 10 gün boyunca Piri Reis araştırma gemisinin Ege Denizi’nin bazı bölgelerinde bilimsel çalışmalar yürüteceği yönündeki Navtex’inin ardından Yunanistan Ege'de orta ölçekte tatbikat başlattı. Bunun üzerine

İzmir İstasyonu üzerinden duyurulan bildiride, 23 Ege adasının kalıcı askerden arındırılmış statüde olduğu vurgulandı. Ankara, Yunanistan’ın bu adalarda askeri faaliyet yürütemeyeceğini ilan etti.

NAVTEX’te, Taşoz, Midilli, Sakız, Rodos, Meis dahil toplam 23 ada sayıldı. Türkiye, bu adaların 1914 Londra Konferansı, 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşması ile askerden arındırıldığının altı çizildi.