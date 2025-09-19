Türkiye'den Yunanistan'a Ege uyarısı: Navtex yayınlandı

Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de askeri tatbikat başlatmasının ardından ikinci bir Navtex yayınladı. Bildiride 23 Yunan adasının silahsızlandırılmış olduğu hatırlatılarak bu adaların karasularında askeri faaliyet yapılamayacağı belirtildi.
'Yunanistan askeri faaliyet yürütemez'
İzmir İstasyonu üzerinden duyurulan bildiride, 23 Ege adasının kalıcı askerden arındırılmış statüde olduğu vurgulandı. Ankara, Yunanistan’ın bu adalarda askeri faaliyet yürütemeyeceğini ilan etti.
NAVTEX’te, Taşoz, Midilli, Sakız, Rodos, Meis dahil toplam 23 ada sayıldı. Türkiye, bu adaların 1914 Londra Konferansı, 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşması ile askerden arındırıldığının altı çizildi.
- Taşoz, Bozbaba (Ayos Efstratios), İpsara, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, İkarya, Sisam, İstanbulya (Astypalea), Rodos, Herke (Halki), Kerpe (Karpathos), Çoban (Kasos), Tilos, İncirli (Nisyros), Kelemez (Kalymnos), İleriye (Leros), Batnoz (Patmos), Eşekler (Lipsi), Sömbeki, İstanköy, Meis