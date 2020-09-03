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Dünya Türkiye iki bölgede Navtex ilan etti Navtex nedir, neden ilan ediliyor?
AVRUPA

Türkiye iki bölgede Navtex ilan etti: Navtex nedir, neden ilan ediliyor?

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan gerilimin merkezinde Navtex savaşları var. Türkiye son olarak Doğu Akdeniz'de iki bölgede askeri atış eğitimleri için Navtex ilan etti. Bu kararın ardından Yunanistan da aynı bölgelerde NAVTEX ilan ederek, gerilimi yükselten bir adım daha atmış oldu. Peki Navtex nedir ve neden ilan ediliyor? Doğu Akdeniz'de yaşanan Navtex savaşının detaylarını anlattık.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Navtex gerilimi devam ediyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri için 2 yeni Navtex kararı daha aldı.

Antalya Navtex istasyonu, 8-22 Eylül ve 17-25 Eylül arasında Doğu Akdeniz'de "Rusya Atış Eğitimleri" başlıklı 2 Navtex yayınladı.

NAVTEX NEDİR? NEDEN İLAN EDİLİYOR?

Navtex ilan etmek, bir ülkenin tatbikat ya da sondaj faaliyeti gerçekleştireceği sahalara girilmemesi konusunda yaptığı bir ön uyarı anlamı taşıyor. Navtex sistemi ise denizcilere çalışma yapan sahalar hakkında bilgi veren bir haberleşme cihazı olarak tanımlanıyor.

Navtex ilan edilen bölge. Kaynak: TSKMAP

NAVTEX CİHAZI NASIL ÇALIŞIR?

Navtex cihazı, bir kıyı istasyonu tarafından yapılan yayını anten vasıtası ile alarak kullanıcıya gösteren bir sistemdir. İletişim uydular yerine radyo frekansları kullanılarak yapılır. Yani Navtex bir uydu sistemi değil, yersel sistemdir. Navtex Hangi Frekansları Kullanır? Daha önce bahsettiğimiz gibi Navtex radyo frekanslarını kullanarak yayım yapan bir sistemdir. Dolayısı ile kullanılan frekanslar önemlidir. Navtex sisteminde yayımlar İngilizce ve yerel dil olmak üzere iki dilde yapılır İngilizce yayınlar 518 kHz bandından yapılır. Yerel dildeki yayımlarsa 490 kHz ve 4209,5 kHz frekansları kullanılarak yapılır. Yerel dil denilirken kastedilen yayımın yapıldığı bölgedir. Navtex yayım bölgelerine NAVAREA denir.

Navtex ilan metni.

YUNANİSTAN'DAN YENİ TAHRİK

Yunanistan hükümeti, statüsü tartışmalı adalar üzerinden Doğu Akdeniz'deki tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun 13 Eylül'de Meis Adası’nı ziyaret edeceği açıklandı. Sakellaropoulou ziyaretine eşlik etmeleri için AB büyükelçilerine de davet gönderdi. Yunanistan, silahlandırması yasak olmasına rağmen geçtiğimiz hafta Meis'e asker konuşlandırmıştı.

YUNANİSTAN ASKER SEVK ETTİ

Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis Adası'na indiğini duyurmuştu.

  • Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
OYNAT 03:49
Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..
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