Türkiye’nin 158. partisi Anahtar

Ağıralioğlu, tanıtımda yaptığı konuşmada A Parti'yi “Türkiye'nin ve Türk milletinin A planı ve problemleri çözecek anahtarı” sözleriyle özetledi. Muhalefete “Siyaset bizim için iktidarla bir bilek güreşi alanı değildir” mesajı gönderen Ağıralioğlu, “Vatanına milletine bağlı herkes bizimdir. Ben bu milletin evladıyım, diyen, hangi aidiyet durumundan olursa olsun herkes bizden, biz de onlardanız” diye konuştu.