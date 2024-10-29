Türkiye’nin 158. partisi Anahtar

İYİ Parti'den istifa eden eski Sözcü ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, parti kurdu. A Parti kısaltmasını kullanacak olan Anahtar Parti, Türkiye’nin 158. partisi oldu. Ağıralioğlu, A Parti'yi “Türkiye'nin ve Türk milletinin A planı ve problemleri çözecek anahtarı” diye tanıttı.
İYİ Parti'den istifa eden eski Sözcü ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde Anahtar Parti (A Parti) kuruldu. Türkiye'nin 158'inci siyasi partisi olan A Parti'nin kuruluş dilekçesi dün İçişleri Bakanlığı’na verildi, öğleden sonra da ATO Congresium'da tanıtım töreni düzenlendi. Partinin amblemi lacivert zemin üzerine beyaz 'anahtar' olarak duyuruldu.
HERKES BİZDEN, BİZ DE ONLARDANIZ
Ağıralioğlu, tanıtımda yaptığı konuşmada A Parti'yi “Türkiye'nin ve Türk milletinin A planı ve problemleri çözecek anahtarı” sözleriyle özetledi. Muhalefete “Siyaset bizim için iktidarla bir bilek güreşi alanı değildir” mesajı gönderen Ağıralioğlu, “Vatanına milletine bağlı herkes bizimdir. Ben bu milletin evladıyım, diyen, hangi aidiyet durumundan olursa olsun herkes bizden, biz de onlardanız” diye konuştu.
KURUCU LİSTEDE 162 KİŞİ
Partinin kurucular listesi 162 kişiden oluştu. Kurucu Kurulu'nda eski milletvekilleri Halil Özşavlı, Ayhan Erel, Fuat Geçen gibi isimler de yer aldı. 1 Şubat 1972 Trabzon doğumlu olan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okudu. 1995-1997 yılları arasında Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı görevini üstlenen Ağıralioğlu, siyasi kariyerine 2002 seçimlerinde Trabzon'dan milletvekili adayı olarak devam etti. Ağıralioğlu, 27. dönemde İstanbul'dan İYİ Parti milletvekili seçilmiş ancak 6'lı Masa sürecinde parti ile yollarını ayırmıştı.