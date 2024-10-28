Yedinci yılda Akşener sürprizi

İYİ Parti 7'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Törenin sürprizi partinin kurucu genel başkanı Meral Akşener oldu.
1 Mayıs'ta koltuğu Müsavat Dervişoğlu'na devreden Akşener, 6 ay aradan sonra İYİ Parti'nin bir etkinliğinde boy gösterdi. Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen etkinliğe Akşener ve Genel Başkan Dervişoğlu eşleriyle birlikte katıldı. Dervişoğlu, salona girerken izleyicileri selamladı. Ardından ilk olarak Akşener'in yanına gitti. Akşener'e sarılan Dervişoğlu, ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.
DERVİŞOĞLU'NDAN DAVET
Akşener'e ve parti kurucularına teşekkür eden Dervişoğlu, “Sizler olmasaydınız olmazdı, olamazdı. Olmazsanız yine olmaz. Hepinizi ilk günün heyecanıyla yeniden bir ve birlikte olmaya, mukaddes davamızı birlikte omuzlamaya, çileyi nasıl birlikte çektiysek, zaferi de birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi.