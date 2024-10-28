Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yedinci yılda Akşener sürprizi

Yedinci yılda Akşener sürprizi

04:0028/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu
Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti 7'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Törenin sürprizi partinin kurucu genel başkanı Meral Akşener oldu.

1 Mayıs'ta koltuğu Müsavat Dervişoğlu'na devreden Akşener, 6 ay aradan sonra İYİ Parti'nin bir etkinliğinde boy gösterdi. Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen etkinliğe Akşener ve Genel Başkan Dervişoğlu eşleriyle birlikte katıldı. Dervişoğlu, salona girerken izleyicileri selamladı. Ardından ilk olarak Akşener'in yanına gitti. Akşener'e sarılan Dervişoğlu, ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.


DERVİŞOĞLU'NDAN DAVET

Akşener'e ve parti kurucularına teşekkür eden Dervişoğlu, “Sizler olmasaydınız olmazdı, olamazdı. Olmazsanız yine olmaz. Hepinizi ilk günün heyecanıyla yeniden bir ve birlikte olmaya, mukaddes davamızı birlikte omuzlamaya, çileyi nasıl birlikte çektiysek, zaferi de birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi.




#iyi parti
#Meral Akşener
#Müsavat Dervişoğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapar?