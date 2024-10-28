Yedinci yılda Akşener sürprizi

Yavuz Ağıralioğlu’nun bir süredir yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu biliniyordu. Yeni partisi için kolları sıvayan Ağıralioğlu’nun partisinin adı ve amblemi de merak konusu oldu. Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmış ardından Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmıştı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyleyerek partisinden istifa etmişti. Peki Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi kuruldu mu, ne zaman kurulacak? Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin ismi ve amblemini açıkladı mı?