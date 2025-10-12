Türkiye’nin datasını Papara’yla almışlar

Yasa dışı bahis ve kara para suçlamasıyla kayyum atanan Papara’ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 246 sayfalık iddianamede Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın aralarında bulunduğu 5 yönetici hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkındaki kanuna muhalefet ve kabahatler kanununa muhalefet suçlamasıyla 14 yıldan 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezasına çarptırılması talep edildi. Örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 20 kişinin de 24’er yıla kadar hapsi istendi.

SİSTEMİN BAŞINDA PAPARA VAR

İddianamede, Papara sistemini anlatan gizli tanık ifadelerine de dikkat çekti. Türkiye’de bahis sitelerinin alt yapı hizmetlerinin nasıl çalıştığını anlatan gizli tanık Ihlamur, bahis sitesi kurulduktan sonra Türkiye’de yasa dışı hizmet veren ödeme sistemleriyle anlaşılması gerektiğini ifade ederek, “Bu ödeme sistemleri oyunculardan paraları alıp size iletirler ve bu elektronik hizmetler karşılığında yüzde 4 ile yüzde 15 arası komisyon alırlar. Bu elektronik ödeme sistemlerinin başında Papara gelmektedir” dedi. Sitelerin para trafiğini sağlamak için ise muhtaç insanların banka hesapları 500 TL ile 1000 TL arasında aylık olarak kiralandığını anlatan Ihlamur, şu an Türkiye’de 40 milyon civarı insanın yasa dışı bahis sistemine bulaştığını, bu sitelere girenlerin IP adresleri ve cihaz bilgilerinin de İngiltere ve Ermenistan’a geçtiğini söyledi.

ZİYA UÇAR’A DİKKAT

Gizli tanık Ladin de ifadesinde, yıllık 50 milyar TL cirolu ve gelmiş geçmiş en çok para aklayan ödeme sisteminin Papara olduğunu belirterek, “Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kurucu ekibinde yer alan memur Ziya Uçar, şu an Kamu İlişkileri Direktörü olarak Papara’da çalışıyor. Yıllarca Siber Suçlarda yasa dışı bahis üzerine çalıştıktan sonra emekli olur olmaz Papara’da önemli bir bölüm yöneticisi oldu. Görev yaptığı sürece Papara’ya çok destek verdi ve büyümesine sebep olan kişidir. Papara’nın Türkiye’deki tüm faaliyetlerinde, Siber Suçlar'daki yetkisini kullanarak destek verdiği, kendisi ve ekibi üzerinden Papara’ya yaklaşık 10 senedir destek sağladığı bilinmekte” ifadelerini kullandı.

KARA PARA NOTLARI

Papara Yönetim Kurulu Üyesi Cenab Doğru’nun odasındaki siyah renkli ajandada bir not kağıdı ele geçirildi. SGK kayıtlarına göre şirket ortağı olan Doğru’nun odasındaki notlarda 28 Şubat 2024 tarihi atılmış. Notlarda "IB’de hesap açıyoruz, Modl portföy katılım. Mehmet İnal ilgilenecek. Operasyon toplantısı, Son 3 ayda yetkisi alınan 5000 kapanan 3280 hesap var. Bunların para transferi yetkisini alıp açık bırakalım mı? Uyum işlemleri, dosya ile kapanan kaç adet yapılıyor? Burada otomatik ayrıştırma yaparız" yazıyor.







