Gündem Türkiyenin en az nüfusa sahip ili Bayburtta nüfus ikiye katlandı
BAYBURT

Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt’ta nüfus ikiye katlandı

Bayburt, Kurban Bayramı için gelen gurbetçilerle nüfusunu 2'ye katladı. Caddelerde yürümek zorlaşırken araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Merkezi DHA
Türkiyenin en az nüfusa sahip ili Bayburt’ta nüfus ikiye katlandı
Bayburt

Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt'ta, Kurban Bayramı için gurbetçilerin memleketlerine dönmesiyle en kalabalık günler yaşanıyor. Nüfusun 2 katına çıktığı kentin cadde ve sokaklarında ise park sorunu başladı.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere diğer kentlere göç eden Bayburtlular, bayram tatilini geçirmek için memleketlerine döndü.

Yaz ve bayram tatili nedeniyle yurt dışında yaşayan gurbetçiler de kente akın etti. Türkiye'nin en az nüfuslu ili olan Bayburt'ta, son dönemde en kalabalık günler yaşanmaya başlandı.

Yürümek zorlaştı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 82 bin 274 kişinin yaşadığı kentte nüfus, yurt içinden ve dışından gelen ziyaretçilerle ikiye katlandı. Kentin cadde ve sokaklarında park sorunu başlarken, kaldırımda yürümek dahi zorlaştı.

Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta, araç yoğunluğu nedeniyle trafik oluştuğu gözlendi. Kapalı ve açık otoparklarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Trafik polisi ve belediye ekipleri de trafiği düzenlemek için yoğun mesai yaptı.

Kapıkule’de bayram yoğunluğu sürüyor
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Yıllık izinlerini Kurban Bayramı ile birleştiren gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçişleri devam ediyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala memleketlerine ulaşmak üzere yola çıkan gurbetçiler, sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.
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Ana vatana giriş yapan gurbetçilerin mutluluğu yüzlerinden okunuyor. Türkiye’nin en büyük kara sınır kapılarından birisi olan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan girişte gözlerinin içi parlayan gurbetçiler, Edirne Valiliği’nin ücretsiz olarak sunduğu hizmetlerden faydalanıyor. Edirne Valiliği tarafından kurulan stantlarda gurbetçilere Osmanlı şerbeti, su ve meyve suyu ikramı yapılıyor. Ayrıca PTT tarafından kurulan mobil araçta da gurbetçiler, HGS ve döviz bozdurma işlemlerini rahatlıkla yaptırabiliyorlar. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 1 Haziran-16 Temmuz’da 163 bin araç ile 635 bin yolcu geçiş yaptı.
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Kapıkule’de bayram yoğunluğu sürüyor
Korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl gelemeyen gurbetçiler, bu yıl memleket hasretiyle akın akın gelmeye devam ediyor. Salgının etkilerinin azalmasının ardından yola koyulan gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cilvegözü’nde bayram yoğunluğu
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