Türkiye’nin ilk hidrojenli otobüsü Gaziantep yollarında!

“Akıllı ve yeşil ulaşım için üzerlerimize düşen bütün görevlerini yerine getiriyoruz. Yenilenebilir enerjinin kullanımına başladığımızda kullanım oranları artınca maliyetler düşüyor. Karsan bizim yerli ve milli üreticimiz. Kendi insan gücümüz, beyinlerimiz çalışıyor. Dolayısıyla yerli ve milli bir üretim varsa tercihimiz her zaman bu yönde oluyor. Bu şehir yeşil ve akıllı şehir. Yeşil ve akıllı ulaşım konusunda her türlü desteği vereceğiz. Kendimizi yenilememiz ve dünyaya adapte olmamız lazım. Gelecek kuşaklara ve nesillere yaşanabilir bir dünya ve ortak evimiz gezegenimizi temiz tutmamız lazım. Hidrojenli otobüslerle Yeşil Şehir Gaziantep hedefine daha hızlı ulaşacağız”