Türkiye’nin ilk hidrojenli otobüsü Gaziantep yollarında!

EBRD tarafından “Yeşil Şehir” ilan edilen Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerjiye yatırımlarını sürdürüyor. Ekosistemin korunarak gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması için Gaziantep Büyükşehir, Türkiye’de ilk hidrojenli otobüsünü toplu taşımada kullanmak için hazırlanıyor.
İstasyon Meydanı’nda yapılan tanıtımda, Karsan tarafından üretilen, yerli ve milli, sıfır emisyonlu, çevreci hidrojenle çalışan otobüsler, bir depoda 500 kilometre yol kat ederken yüksek yolcu kapasitesi ve konforuyla ön plana çıkıyor. Diğer araçların aksine hidrojenli otobüsler atık olarak egzozdan su buharı çıkartarak, ulaşımdan kaynaklanan sera gazının salınımının azaltılması amaçlanıyor.
Yakıt için ihtiyaç duyulan enerji güneş enerjisinden sağlanacak
Suyun içindeki hidrojenin ayrıştırılıp yakıt olarak kullanacak otobüsler, ayrıca kendini de şarj edebilecek. Büyükşehir Belediyesi, hidrojen yakıtı elde edebilmek için kullanılacak enerjiyi kurduğu güneş enerjisi santrallerinden karşılayacak. Hidrojen yakıtın oluşturulması ve depolanması için tesis çalışmalarını da Büyükşehir Belediyesi tamamlayacak.
Şahin: Egzozdan kirletici değil sadece su buharı çıkıyor
Tanıtım programında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir hayalin daha gerçekleştiğini, başta Karsan olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:
Yerli ve milli bir üretim varsa tercihimiz her zaman bu yönde oluyor
Başkan Fatma Şahin konuşmasının devamında EBRD’nin “Yeşil şehri”, OECD’nin “Şampiyon Şehri” olarak sürekli yenilenmenin gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:
Başbey: Gaziantep özellikle yeşil dönüşümde öncülük yapan bir şehir
Karsan CEO’su Okan Başbey ise yaptığı konuşmada bugün yapılan tanıtım programı için çok gururlu ve mutlu olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: