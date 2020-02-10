Gündem Türkiyenin konuştuğu cinayette iki detay davanın seyrini belirleyecek
KONYA

Türkiye'nin konuştuğu cinayette iki detay davanın seyrini belirleyecek

Konya'da şiddet gören bir kadını kurtarmaya çalışırken arbede sonucu cinayet işleyen Kadir Şeker, Türkiye gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Kadına şiddeti önlerken cinayet işleyen gence verilecek indirim emsal oluşturabilir. Bu açıdan davanın seyri daha önemli hale geldi. Mahkemenin 'haksız tahrik' üzerinden bir indirimle ceza verebileceğine dikkat çeken hukukçular, "Otopsi raporu cinayetle ilgili verilecek hükmü çok etkileyecek. Kaç kere bıçaklandığının ve nerenin hedef alındığı önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
20 yaşındaki Kadir Şeker.
20 yaşındaki Kadir Şeker.

Konya'da kız arkadaşını darp eden Özgür Duran adlı kişiyi engellemek isterken ölümüne yol açan 20 yaşındaki Kadir Şeker 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Yaşanan olay günlerdir Türkiye gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Fen lisesi öğrencisi Şeker'in serbest bırakılmasına yönelik kampanyalar başlatıldı. Bu kampanyalara siyasetçiler, sanatçılar ve sivil toplum örgütleri destek verdi.

Kadına şiddeti önlerken 'cinayet işleyen' gence verilecek indirim ise emsal oluşturabilir. Bu nedenle davanın seyri daha da önemli hale geliyor.

Cinayetle ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Avukat Serkan Günel, meşru müdafaa konusunda ölçülülük konusunun son derece önemli olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

  • "Kadir Şeker olayında karşı tarafın şu anda gördüğümüz kadarıyla bir silahla karşılık vermesi söz konusu değil. Kadına yönelik bir şiddet var ve bunu engellemek isteyen kişiye yönelik de bir şiddet var ama meşru müdafaada ölçülülük çok önemli. Diğer tarafıyla da 'haksız tahrik ve kast' ortaya çıkıyor. Kadir Şeker'in avukatı kasten öldürmeye değil, yaralanmaya yönelik bir savunma yapacaktır. Ölen kişinin avukatı ise 'kasten adam öldürme' üzerinden bir ceza isteyecektir. Nihayetinde belki soruşturmada değil ama dava aşamasında Kadir Şeker'in 'tutuklu adli kontrolünden' vazgeçileceğini düşünüyorum"

Cinayetle ilgili otopsi raporunun cinayet hükmünü belirleyecek iki önemli faktör olduğunu belirten Avukat Günel, "Otopsi raporu yaralamanın düzeyini değiştir. Kadir Şeker kaç kez bıçakladı ve nereyi hedef aldığı oldukça önemli" dedi.

Kadir Şeker için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

32 yaşındaki Özgür Duran ile kız arkadaşı Ayşe D. arasında evde oldukları bir sırada kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Duran, Ayşe D'yi darp etti. Bunun üzerine Ayşe D. de evden çıkıp, yakınlardaki parka gitti.

  • O sırada parktan geçmekte olan Kadir Şeker, kız arkadaşı Ayşe D.'yi tekrar darp eden Özgür Duran'a müdahale etmek istedi.

Ancak Duran, boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp, yumruklamaya başladı. Kadir Şeker, kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran ise peşinden gittiği gence tekrar saldırdı. Bunun üzerine Şeker, meyve soymak için yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

  • Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldrılan Duran, hayatını kaybetti.

Ailesinin doktor olmak istediğini belirttiği Şeker ise yakalanarak, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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