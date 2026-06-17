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Türkiye’nin yeni Siper’i

Türkiye’nin yeni Siper’i

04:0017/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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SİPER 2
SİPER 2

Uzun menzilli hava savunma sistemi Siper 2, yüksek hızlı hava hedefi Süper Şimşek'i tam isabetle vurdu. Siper 1’e göre daha uzun menzil ve yüksek irtifada görev alacak Siper 2, Türkiye’nin hava ve savunmasında etkin bir rol oynayacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli hava savunma sistemi SİPER, Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda SİPER 2 sisteminin, SİPER 1'e göre daha uzun menzil ve daha yüksek irtifada görev alarak hava ve füze savunmada etkin bir rol oynayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Milli bir beka meselesi olarak gördüğümüz hava savunma sistemlerimizin etkinliğini ve caydırıcılığını, en ileri yeteneklerle daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."



#Siper
#Savunma Sanayi
#Hava Kuvvetleri Komutanlığı
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