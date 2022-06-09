Gündem Türkiyeye kaçak sokulmak istenen arılara gümrük kapısında el koyuldu
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Türkiye'ye kaçak sokulmak istenen arılara gümrük kapısında el koyuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'ndan yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulmak istenen 320 arı ele geçirildi.

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Haber Merkezi DHA
Türkiyeye kaçak sokulmak istenen arılara gümrük kapısında el koyuldu
320 arı ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarp Gümrük Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapan yolcu otobüsü, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analiz sonucu riskli görülerek X-ray tarama cihazına yönlendirildi.

Daha sonra hangara sevk edilen yolcu otobüsünde, koltukların üst bölümlerinde, poşetlerin arkasına gizlenen 32 kutu içinde 32 kraliçe arı ile 288 işçi arı olmak üzere toplam 320 arı tespit edildi. Arılara el koyulurken, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yabancı uyruklu bir yolcu hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.

Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 gözaltı
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Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 gözaltı

Van'da polisi şaşırtan kaçakçılık: 2 otobüsün gizli bölümlerinde saklanmış 47 kaçak göçmen yakalandı
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Gizlendikleri yerden çıkartıldıklarında oldukça yorgun oldukları gözlenen göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.G.T., R.T. ve T.C. gözaltına alındı.
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İran üzerinden yasa dışı yollarla gelen kaçak göçmenler, güvenlik güçlerine yakalanmamak için canlarını dahi tehlike atan yollara başvuruyor.
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Van'ın Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Hamuryen Kavşağındaki uygulama noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri tarafından yol kontrolleri yapıldı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan 34 ELR 101 ile 34 SEH 619 pakalı eski model 2 otobüste arama yapıldı.
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Aramada, otobüsslerin arka koltuğunda yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölümler olduğu tespit edildi.
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Açılan gizli bölümlerde üst üstü sıralanmış Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.
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Görüntüler karşısında şok olan polis, gizli bölümde havasızlıktan bitkin düşen göçmenleri tek tek saylarak çıkarttı.
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Yakalanan kaçak göçmenler, ülkelerindeki iç karışılıklar nedeniyle göç ettikleri belirtti.
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Kaçak göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.G.T., R.T. ve T.C. ise gözaltına alındı.
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Olayli ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Van'da polisi şaşırtan kaçakçılık: 2 otobüsün gizli bölümlerinde saklanmış 47 kaçak göçmen yakalandı
Van'ın Erciş ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu 2 otobüsün arka koltuğunda yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölümlerde saklanan Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.

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