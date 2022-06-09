Türkiye'ye kaçak sokulmak istenen arılara gümrük kapısında el koyuldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarp Gümrük Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapan yolcu otobüsü, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analiz sonucu riskli görülerek X-ray tarama cihazına yönlendirildi.

Daha sonra hangara sevk edilen yolcu otobüsünde, koltukların üst bölümlerinde, poşetlerin arkasına gizlenen 32 kutu içinde 32 kraliçe arı ile 288 işçi arı olmak üzere toplam 320 arı tespit edildi. Arılara el koyulurken, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yabancı uyruklu bir yolcu hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.

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