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Gündem Türkiyeye yönelik ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması için 4 ülke daha adım atabilir
ANKARA

Türkiye'ye yönelik ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması için 4 ülke daha adım atabilir

Rusya-Ukrayna Savaşı’yla bölgesindeki stratejik güç ve etkisinin önemi anlaşılan Türkiye’ye yönelik uygulanan ambargo ve kısıtlamalar teker teker kaldırılmaya ve işbirliği arayışları artmaya başladı.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Türkiyeye yönelik ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması için 4 ülke daha adım atabilir
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Türkiye uzunca bir süredir NATO üyesi ve batılı müttefiklerinin türlü gerekçelerle uyguladıkları savunma ambargo ve kısıtlamalarına maruz kalmıştı. Rusya-Ukrayna Savaşı’yla bölgesindeki stratejik güç ve etkisinin önemi anlaşılan Türkiye’ye yönelik uygulanan ambargo ve kısıtlamalar teker teker kaldırılmaya ve işbirliği arayışları artmaya başladı.

İŞBİRLİĞİ ARAYIŞLARI

Türkiye’nin yaptırımlardan etkilendiği ülkeler arasında ambargo ve kısıtlamaları kaldırmayan 4 ülke kaldı. Bu ülkeler; ABD, Almanya, Fransa ve Kanada İngiltere’nin ardından Kanada’nın kısıtlamaları kaldıracak adımları atması yakın. Fransa’nın da benzer bir adımı yakın bir süreçte atması bekleniyor.

ABD VE ALMANYA İÇİN DURUM

Almanya’dan şuana kadar Türkiye’ye yönelik uygulanan kısıtlamalara ilişkin net bir mesaj gelmese de ABD ile savunma işbirliğinde kaydedilmesi beklenen yumuşamayla birlikte savunma işbirliğini güçlendirilecek adımların hızlanacağı değerlendiriliyor. ABD ile F-16’ların satışı üzerinden ilk adımın atılmasıyla birlikte yeni süreç mümkün olabilecek.

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