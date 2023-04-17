Türkiye'yi pazarlamaya çıktılar: Müstemleke Valisi olmak istiyorlar

AK Parti Bayrampaşa teşkilatının sahur programına katılan Soylu, şunları söyledi: “Bize gitsinler, diyorlar. Biz gideceğiz de kim gelecek? Bu LGBT’ciler gelecek. Apo tutsakmış, Selo tutsakmış öyle mi? Doğru mu? PKK’cılar tutsakmış, ne yapacaklar? Serbest bırakacaklar. 15 Temmuz darbesini yapanları serbest bırakacaklar. Yani darbeyi yapanları tekrar devletin içine getirecekler. Planları belli bu talimatları kim veriyor? Beraber oturdukları büyükelçiler veriyor.”

“Bunlar Türkiye’yi pazarlamaya çıkmışlar. Bunlar Cumhurbaşkanı olmak istemiyorlar. Bunlar müstemleke valisi olmak istiyorlar, bu kadar basit. Bunların hürriyetten, bağımsızlıktan her birinin hiçbir nasibi olmadığı bu süreç içinde çok net anlaşıldı. Sonra nasıl güya hükümet olacaklar. At pazarlığı yapacaklar.”