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Türkiye'yi pazarlamaya çıktılar: Müstemleke Valisi olmak istiyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7’li koalisyonu eleştirirken, “Bunlar cumhurbaşkanı değil, müstemleke valisi olmak istiyorlar. Türkiye'yi pazarlamaya çıkmışlar. Apo tutsakmış, Selo tutsakmış, PKK'cılar tutsakmış. Serbest bırakacaklar. 15 Temmuz darbesini yapanları serbest bırakacaklar. Onları devlete geri getirecekler” dedi.

04:00 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı’na tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı’na tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı’na “Bunlar müstemleke valisi olmak istiyorlar” diyerek tepki gösterdi.

AK Parti Bayrampaşa teşkilatının sahur programına katılan Soylu, şunları söyledi: “Bize gitsinler, diyorlar. Biz gideceğiz de kim gelecek? Bu LGBT’ciler gelecek. Apo tutsakmış, Selo tutsakmış öyle mi? Doğru mu? PKK’cılar tutsakmış, ne yapacaklar? Serbest bırakacaklar. 15 Temmuz darbesini yapanları serbest bırakacaklar. Yani darbeyi yapanları tekrar devletin içine getirecekler. Planları belli bu talimatları kim veriyor? Beraber oturdukları büyükelçiler veriyor.”

CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTEMİYORLAR

“Bunlar Türkiye’yi pazarlamaya çıkmışlar. Bunlar Cumhurbaşkanı olmak istemiyorlar. Bunlar müstemleke valisi olmak istiyorlar, bu kadar basit. Bunların hürriyetten, bağımsızlıktan her birinin hiçbir nasibi olmadığı bu süreç içinde çok net anlaşıldı. Sonra nasıl güya hükümet olacaklar. At pazarlığı yapacaklar.”




#İçişleri Bakanlığı
#Süleyman Soylu
#AK Parti
#LGBT
#PKK
#Seçim
#Millet İttifakı
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