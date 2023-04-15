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Gündem

Demirtaş’a yedi müebbet

2014 yılında Kobani bahanesiyle başlayan ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davada istenen cezalar belli oldu. Duruşma savcısı, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve 24 kişiye 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Abdullah Sarica
04:00 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ.

6-8 Ekim 2014’te Kobani’de yaşanan olayları bahane ederek yaptıkları çağrı ile 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatan, Yasin Börü’nün de aralarında olduğu 37 kişinin ölümüne neden olan HDP’liler için istenen cezalar belli oldu. Savcılık Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın arasında olduğu 25 sanığa 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse istendi.

SOKAĞA ÇAĞIRDILAR

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 108 sanıklı davanın dünkü celsesinde duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 5 bin 268 sayfalık mütalaayı özetleyerek anlatan duruşma savcısı, sanıkların olay tarihindeki terör olaylarının başlamasında ve eylemlerin Türkiye geneline yayılmasında doğrudan sorumlu oldukları, söz konusu isimlerin, örgüte müzahir kitlelerin sokağa çıkması için çağrıda bulunduklarına dikkat çekti.

ÖRGÜT SUÇU İŞLEDİLER

Savcı, mütalaasında şu ifadeleri kullandı: “Olaya karışan sanıkların PKK/KCK silahlı terör örgütünün değişik birimlerine ve bileşenlerine ait üye ve yöneticileri olduğu görülmektedir. Tüm sanıklar, suçları PKK silahlı terör örgütüyle birlikte, bu örgüt çerçevesinde işlediklerinden meydana gelen suçların tamamından ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Sanıklardan bir kısmının HDP ve BDP isimli partide yer aldıkları ve bazılarının milletvekili oldukları görülecektir.”

NİTELİKLİ ADAM ÖLDÜRME SUÇLAMASI

Mütalaa özetinin okunmasının ardından sanıklar için istenen cezalar açıklandı. Buna göre, sanıklar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ahmet Türk, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel’in de arasında olduğu 25 sanığın “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Bu sanıkların, aralarında Yasin Börü’nün de bulunduğu 6 kişinin öldürülmesine ilişkin “nitelikli adam öldürme” suçundan da 6’şar kez daha ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca 2 sanığın 4’er kez, 9 sanığın ise 1’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Aralarında terör örgütü elebaşlarının da bulunduğu firari 72 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi.


Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bulan Demirtaş mahkeme heyetine tehditler savurdu
Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bulan Demirtaş mahkeme heyetine tehditler savurdu

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada konuşan HDP'li Demirtaş, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bularak mahkeme heyetine tehditler savurdu. Demirtaş, "Avukatlarımız kapsamlı dosyalar hazırlamışlar, sadece gününü bekliyoruz. O sırada sanık sandalyelerinde biz değil, sizler oturacaksınız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, HDP'li seçmene seslenerek, "Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" demişti.



#Selahattin Demirtaş
#Figen Yüksekdağ
#HDP
#Müebbet Hapis
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