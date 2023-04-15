Demirtaş’a yedi müebbet

6-8 Ekim 2014’te Kobani’de yaşanan olayları bahane ederek yaptıkları çağrı ile 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatan, Yasin Börü’nün de aralarında olduğu 37 kişinin ölümüne neden olan HDP’liler için istenen cezalar belli oldu. Savcılık Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın arasında olduğu 25 sanığa 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse istendi.

SOKAĞA ÇAĞIRDILAR

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 108 sanıklı davanın dünkü celsesinde duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 5 bin 268 sayfalık mütalaayı özetleyerek anlatan duruşma savcısı, sanıkların olay tarihindeki terör olaylarının başlamasında ve eylemlerin Türkiye geneline yayılmasında doğrudan sorumlu oldukları, söz konusu isimlerin, örgüte müzahir kitlelerin sokağa çıkması için çağrıda bulunduklarına dikkat çekti.

ÖRGÜT SUÇU İŞLEDİLER

Savcı, mütalaasında şu ifadeleri kullandı: “Olaya karışan sanıkların PKK/KCK silahlı terör örgütünün değişik birimlerine ve bileşenlerine ait üye ve yöneticileri olduğu görülmektedir. Tüm sanıklar, suçları PKK silahlı terör örgütüyle birlikte, bu örgüt çerçevesinde işlediklerinden meydana gelen suçların tamamından ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Sanıklardan bir kısmının HDP ve BDP isimli partide yer aldıkları ve bazılarının milletvekili oldukları görülecektir.”

NİTELİKLİ ADAM ÖLDÜRME SUÇLAMASI

Mütalaa özetinin okunmasının ardından sanıklar için istenen cezalar açıklandı. Buna göre, sanıklar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ahmet Türk, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel’in de arasında olduğu 25 sanığın “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Bu sanıkların, aralarında Yasin Börü’nün de bulunduğu 6 kişinin öldürülmesine ilişkin “nitelikli adam öldürme” suçundan da 6’şar kez daha ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca 2 sanığın 4’er kez, 9 sanığın ise 1’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Aralarında terör örgütü elebaşlarının da bulunduğu firari 72 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi.











