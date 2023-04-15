|
Reklam
Reklam
Gündem

İBB çalışanına terör davası

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın terör örgütü DHKP-C tarafından katliamını öven paylaşımları ortaya çıktıktan sonra gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) çalışanı Eda Ezgi Yıldız hakkında iddianame hazırlandı. Terör sevici Yıldız hakkında altı yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şahin Şen
04:00 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Eda Ezgi Yıldız.

Eda Ezgi Yıldız.

Terör örgütü DHKP-C tarafından şehit edilen cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın katliamını öven paylaşımları ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Eda Ezgi Yıldız hakkında iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Kiraz’ın şehit edilmeden önce alıkonulduğu görüntüsünü sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan ve İBB İSYÖN AŞ’de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda çalışan Yıldız hakkında, zincirleme şekilde “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelinin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.



#Eda Ezgi Yıldız
#İBB
#Mehmet Selim Kiraz
#Terör Davası
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.