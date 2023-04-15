İBB çalışanına terör davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristler tarafından makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Şehit savcımızı alçakça katleden zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle ve eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.