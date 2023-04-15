İBB çalışanına terör davası

Eda Ezgi Yıldız.
Terör örgütü DHKP-C tarafından şehit edilen cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın katliamını öven paylaşımları ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Eda Ezgi Yıldız hakkında iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Kiraz’ın şehit edilmeden önce alıkonulduğu görüntüsünü sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan ve İBB İSYÖN AŞ’de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda çalışan Yıldız hakkında, zincirleme şekilde “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelinin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.