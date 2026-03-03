Türkler tahliye ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, savaş bölgesindeki hava sahaları ve Türk taşıyıcıların son durumuna ilişkin açıklama yaptı. İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye'nin güney kısmında hava sahasına yönelik kapalılık NOTAM'larının devam ettiği, Umman, Suudi Arabistan'ın bir bölümü ve Lübnan'da ise sivil uçuşların sürdüğü bilgisini veren Uraloğlu, THY'ye ait bir uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklediğini, Pegasus Hava Yollarına ait bir uçağın da aynı havalimanında bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, bölgede devam eden risk nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından yapılacak İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart'a kadar iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca Pegasus Hava Yolları aldığı karar doğrultusunda 12 Mart'a kadar İran'a uçuş gerçekleştirmeyecek. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE'ye planlanan tüm uçuşlar da bugün iptal.