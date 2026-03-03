Yeni Şafak
Türkler tahliye ediliyor

Rabia Şenol
04:003/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
İran’daki büyükelçilik çalışanları ve aileleri ile hava yolu şirketi personeli ve yakınları tahliye edildi. Dün sabah 5 otobüsle, Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye geçtiler.
İran’daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı. Büyükelçilik çalışanları ve aileleri ile hava yolu şirketi personeli ve yakınlarının içinde bulunduğu 5 otobüs, dün sabah Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye geçti.

İran hava sahasının kapatılmasının ardından ülkede mahsur kalan Pegasus Hava Yolları ekipleri de pazar günü Türkiye’ye ulaştı.

Sınır kapısında İran vatandaşlarının çıkışlarına izin verilmezken Türklerin çıkışlarında herhangi bir sorun yaşanmadı. İran kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden ülkelerine dönüşüne izin verirken, Türkiye de kendi vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarının İran’dan Türkiye’ye girişine müsaade ediyor.

Tahliye edilen Türk vatandaşı hava yolu çalışanı Y.A., “Yolculuğumuz 10 saatten fazla sürdü. Eşim İran vatandaşı olduğu için ilk etapta çıkışına izin verilmedi. Benim Türk vatandaşı olmam nedeniyle istisnai olarak geçişine izin verildi. Sınır kapısı fazla kalabalık değildi, 70’e yakın kişi vardı. Çok şükür ülkemize geçtik. Bombalara alışkınız ama bu sefer daha kuvvetli olması herkesi tedirgin ediyor. Bir an önce bu savaşın bitmesini ve barışın gelmesini istiyoruz” dedi.

MÜNFERİT ÇIKIŞLAR DA VAR

Kapıköy Sınır Kapısı'ndan münferit çıkışlar da oluyor. Kimi iş insanı, kimi esnaf, kimi öğrenci pek çok kişi kendi imkanlarıyla sınır kapısına geldi. Türkiye hem kendi vatandaşlarını hem de üçüncü ülke vatandaşlarının İran’dan çıkarak Türkiye’ye geçişine izin veriyor.

Uçuşlar 6 Mart’a kadar iptal

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, savaş bölgesindeki hava sahaları ve Türk taşıyıcıların son durumuna ilişkin açıklama yaptı. İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye'nin güney kısmında hava sahasına yönelik kapalılık NOTAM'larının devam ettiği, Umman, Suudi Arabistan'ın bir bölümü ve Lübnan'da ise sivil uçuşların sürdüğü bilgisini veren Uraloğlu, THY'ye ait bir uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklediğini, Pegasus Hava Yollarına ait bir uçağın da aynı havalimanında bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, bölgede devam eden risk nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından yapılacak İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart'a kadar iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca Pegasus Hava Yolları aldığı karar doğrultusunda 12 Mart'a kadar İran'a uçuş gerçekleştirmeyecek. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE'ye planlanan tüm uçuşlar da bugün iptal.


#iran
#toplum
#Van
#Kapıköy Sınır Kapısı
