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ANKARA

TÜRKPA stratejisini 4 yıl boyunca Türkiye yürütecek

Türk dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi TÜRKPA’nın, bu yıldan itibaren dört yıllığına Türkiye’ye geçen Genel Sekreterliğine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un teklifiyle “Türklük Çalışmaları Uzmanı” bir isim seçildi. Son olarak 2019-2021 yılları arasinda Türkiye’nin Özbekistan büyükelçisi olarak görev yapan Mehmet Süreyya Er, 10. Genel Kurul’da, Türkistan'da, TÜRKPA Genel Sekreterliği görevine getirildi. Er, dört yıl boyunca TÜRKPA’nın izleyeceği stratejileri yürütecek. 2023 sürecine giderken Türk Dünyasının bir araya gelebileceği ortak zeminlerin çoğaltılması ve birliktelik imkanlarının geliştirilmesiyle ilgili plan hazırlayıp TÜRKPA üyesi ülke Parlamento başkanlarına sunacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜRKPA stratejisini 4 yıl boyunca Türkiye yürütecek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA Genel Sekreterliği görevine seçilen Büyükelçi Mehmet Süreyya Er'i tebrik etti.

Büyükelçi Mehmet Süreyya Er, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümlerinden mezun oldu. İlgi alanı içinde bulunan Orta Asya’ya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasının ardından Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığını kazanınca, akademik anlamda da yoğunlaşmaya karar veren Er, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne Araştırma Görevlisi olarak girdi. Lisansüstü çalışmalarına devam ederken UCLA (University of California, Los Angeles) tam burslu doktora programına 1998 yılında kabul aldı, Yakın Doğu Dilleri ve Kültürleri Bölümü - Türklük Çalışmaları dalından 1999’da Yüksek Lisans, 2001’de Doktora Adayı derecelerini elde etti.. Buradaki tahsil müddeti boyunca Öğretim Yardımcısı (Teaching Assistant) olarak ders vermenin yanı sıra üniversitenin merkez kütüphanesinin Özel Koleksiyon kısmında bulunan Osmanlı elyazmalarının kataloglanarak dijital kütüphane ortamına aktarılması projesini yürüttü.. 2004-2011 tarihleri arasında Michigan Üniversitesi (Ann Arbor) Yakındoğu Araştırmaları Bölümünde tam zamanlı Lektör (Lecturer) olarak ders verdi. 2011-2012 yılları arasında Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünde görev alan Er, 2012-2018 yılları arasında ise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi ile Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Evli olan Er, ileri derecede İngilizce, Azerbaycan ve Özbek Türkçesi ile ; (okuma düzeyinde de) Arapça, Çağatayca, Farsça, Fransızca ve Rusça bilmektedir. Büyükelçi Mehmet Süreyya Er’in alanıyla ilgili yayımlanmış bir çok çalışması bulunuyor.

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