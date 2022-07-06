Gündem Tütün ve makaron kaçakçılarına büyük darbe Yarım milyarlık vergi kaybı önlendi
ANKARA

Tütün ve makaron kaçakçılarına büyük darbe: Yarım milyarlık vergi kaybı önlendi

Yasa dışı üretimin yanı sıra tüketime hazır tütün mamullerini yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye getirerek sattığı da belirlenen suç örgütlerine Nefes Operasyonu düzenlendi. 214 şüphelinin yakalanması için yapılan eş zamanlı baskınlarda 115 şüpheli gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Abdullah Sarica Yeni Şafak
Tütün ve makaron kaçakçılarına büyük darbe: Yarım milyarlık vergi kaybı önlendi
Yasal ürünlerin üzerindeki bandrolleri söken çetelerin kendi ürettikleri ürünlerin üzerine yapıştırarak mükerrer kullanımla devleti vergi kaybına uğrattığı belirlendi.

Tütün ve makaron kaçakçılarına büyük darbe. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmada, bu alanda faaliyet gösteren 8 suç grubu deşifre edildi. 6 ay süren takip ve tespit sonucu bu suç gruplarının yasa dışı ürünleri tedarik ve dağıtım zinciri ortaya çıkarıldı. Yasal ürünlerin üzerindeki bandrolleri söken suç gruplarının, kendi ürettikleri ürünlerin üzerine yapıştırarak mükerrer kullanımla devleti vergi kaybına uğrattığı belirlendi.

7 İLDE 115 GÖZALTI

Yasa dışı üretimin yanı sıra tüketime hazır tütün mamullerini yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye getirerek sattığı da belirlenen suç örgütlerine operasyon için düğmeye basıldı. 7 ilde 8 suç örgütüne yönelik Nefes Operasyonu düzenlendi. 214 şüphelinin yakalanması için yapılan eş zamanlı baskınlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler 615 adreste arama yaptı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İLK BÜYÜK PLANLI OPERASYON

Tütün mamülü ve makaron kaçakçılığı alanında faaliyet yürüten suç gruplarına yönelik ilk büyük planlı operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Bu yılın ilk 6 ayında 3,8 milyon paket kaçak sigara, 893 milyon boş, 290 milyon dolu makaron ele geçirildiği bilgisini veren Soylu, “Aynı zamanda 192 ton tütün mamulü ve 252 bin kaçak puro da ele geçirildi. Şu ana kadar yapılan operasyonlarla ilgili 524 milyon TL vergi kaybının önüne geçilmiştir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Tek seferde 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Tek seferde 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi
Çare yapay ada

Çare yapay ada

'​Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak.'
İnşaatta toprak kayması

İnşaatta toprak kayması

​İki işçi beline kadar toprak içinde kaldı.
Beyaz Saray: Biden, Türkiyenin F-16 talebini destekliyor

​Savunma sanayi için üretildi.

​İki bakan birden görevini bıraktı.

'Yunanistan sizin için de tehlike arz etmeye başladı.'

​Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu.

​Tarihi su kemerindeki tahribat için inceleme başlatıldı.

​Adnan Oktar suç örgütünde firari kardeşler yakalandı.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin iftihar meselesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.