Tütün ve makaron kaçakçılarına büyük darbe: Yarım milyarlık vergi kaybı önlendi

Tütün ve makaron kaçakçılarına büyük darbe. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmada, bu alanda faaliyet gösteren 8 suç grubu deşifre edildi. 6 ay süren takip ve tespit sonucu bu suç gruplarının yasa dışı ürünleri tedarik ve dağıtım zinciri ortaya çıkarıldı. Yasal ürünlerin üzerindeki bandrolleri söken suç gruplarının, kendi ürettikleri ürünlerin üzerine yapıştırarak mükerrer kullanımla devleti vergi kaybına uğrattığı belirlendi.

7 İLDE 115 GÖZALTI

Yasa dışı üretimin yanı sıra tüketime hazır tütün mamullerini yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye getirerek sattığı da belirlenen suç örgütlerine operasyon için düğmeye basıldı. 7 ilde 8 suç örgütüne yönelik Nefes Operasyonu düzenlendi. 214 şüphelinin yakalanması için yapılan eş zamanlı baskınlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler 615 adreste arama yaptı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

REKLAM

İLK BÜYÜK PLANLI OPERASYON

Tütün mamülü ve makaron kaçakçılığı alanında faaliyet yürüten suç gruplarına yönelik ilk büyük planlı operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Bu yılın ilk 6 ayında 3,8 milyon paket kaçak sigara, 893 milyon boş, 290 milyon dolu makaron ele geçirildiği bilgisini veren Soylu, “Aynı zamanda 192 ton tütün mamulü ve 252 bin kaçak puro da ele geçirildi. Şu ana kadar yapılan operasyonlarla ilgili 524 milyon TL vergi kaybının önüne geçilmiştir” dedi.