Tuvaletin arkasından gizli oda çıktı

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el konulan Özel Toros Güven Koleji binası, geçtiğimiz yıl Şubat ayında zamanın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın girişimiyle Kemer Adliyesi olarak tahsis edildikten yaklaşık bir yıl sonra yeniden okul olması için Milli Eğitim Bakanlığına geçiyor. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda binanın yeniden eğitime açılması sağlandı. Adliye binasının da yeni Hükümet Konağı binası yanına inşa edilmesine karar verildiği öğrenildi.

"Şeytanın aklına gelmeyecek operasyonlar"

Beraberinde Kemer Kaymakamı Mustafa Cihat Feslihan, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Lütfü Boyalı, AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer Koordinatörü Hasan Kal, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte binada incilemelerde bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, incelemeler sırasında bodrum katta tuvaletlerin arkasına gizlenmiş bir oda bulunduğunu söyledi. Enç, “Tuvaletin arkasından gizli bölme ile teröristlerin toplantı yaptığı odaya giriliyor. Odada her şey var, daha duruyor. Görüyor musunuz arkadaşlar bu tuvaletin arkasından çıkıyor. Şeytanın aklına gelmeyecek operasyonlar. Tuvaletten giriliyor odaya, kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Mücadeleye devam edeceğiz bu yapıyla” şeklinde konuştu.

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FETÖ'cüler tuvaletin arkasına gizli oda yapmışlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta ise, binanın önümüzdeki eğitim öğretim yılında tekrar okul olarak hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Minta, Kemer’deki okullarda çok büyük sıkıntı yaşandığını, bazı okullarda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin birlikte ders yaptığını, bazı okullarda öğrencilerin sağlıksız şekilde bodrumlarda eğitim gördüğünü, bunun üzerine binanın tekrar okul olarak tahsis edilmesi için görüşmelere başladıklarını anlattı. Geçtiğimiz Cuma günü itibariyle binanın tekrar Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildiğini söyleyen Minta, “Cuma günü itibariyle buranın okul olarak devam etmesi kesinleşti. Bugün de vekilimiz gelip yerinde inceledi” dedi.

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Enç’in ziyareti sonrası okuldaki adliye tabelası da indirildi.