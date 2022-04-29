Tuzla'da boya fabrikasında patlama: Üç işçi hayatını kaybetti

İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tuzla Kaymakamı Ali Akça patlamada 3 kişinin öldüğünü açıkladı.
İŞ YERLERİNDE HASAR OLUŞTU
Alevlerin yükseldiği ve yoğun siyah dumanın oluştuğu yangın, çevredeki bazı iş yerlerine ve ağaçlık alana da sirayet etti. Patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaralıların olduğu, müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye erinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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Ege Bölgesi’nin ticaret hacmine büyük katkı sağlayacak olan İzmir-Aydın-Denizli-Antalya otoyolunun 2. etabı olan 140 kilometrelik 6 şeritli Aydın-Denizli otoyolu 23 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte toplamda 163 km olarak bir milyar 137 milyon Euro’ya mal olacak. Tamamlandığında yap-işlet-devret modeli ile inşa edilen modern teknolojinin tüm olanaklarının kullanıldığı şiddetli depremlere bile dayanıklı Türkiye’nin en modern otoyolları arasına girecek olan otoyol ile İzmir-Denizli arası seyahat süresi bir buçuk saate düşecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yap işlet devret modeli ile Aydın-Denizli Otoyolu yapılması işinde geçtiğimiz yıl temelleri atılan otoyol ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Otoyol ana şantiyesi olan Kuyucak-Karapınar mahallesinde bulunan şantiye hizmet binasında yapılan toplantıya AK Parti Aydın Milletvekilleri, Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk katıldı.
Bilgilendirme toplantısı ve otoyolun çalışma alanları ziyaretlerinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 2. Bölge Müdürü İnşaat Mühendisi Murat Gönenli, otoyolun 2023 yılında tamamlanacağı müjdesini vererek yapılan tüm çalışmaları anlattı. Gönenli, “Otoyol inşasında tüm çalışmaların neredeyse yüzde 50’sini geçmiş durumdayız. Havaların ısınması ile birlikte çalışmalarımızı hızlandırarak teslim tarihinden de önce otoyolu tamamlamayı hedefliyoruz. 16 aydır sürdürdüğümüz çalışmalarda doğalgaz, elektrik ve diğer hizmet altyapılarının durumu çalışmalarımızı aksatsa da özellikle doğa ve kültürel varlıkların korunmasına azami özen göstererek çalışmalarımız planlandığı şekilde sürdürüyoruz\" dedi.<br>
Açıklamasını sürdüren Gönenli, “Aydın-Denizli otoyolu; İzmir-Aydın arasındaki kesimi işletmeye açılmış olan, İzmir-Aydın-Denizli-Antalya otoyolunun bir bölümünü oluşturmaktadır. Türkiye’nin önde gelen illerinden olmaya namzet Aydın ve Denizli’nin mevcut Aydın-İzmir Otoyolu ile İzmir Limanına, İzmir-İstanbul Otoyolu ile Marmara Bölgesine ve aynı şekilde 2035 yılı hedefleri içerisinde yer alan Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu’nun tamamlanması ile birlikte kesintisiz bir şekilde Marmara’dan Akdeniz’e otoyol bağlantısı sağlanacaktır” dedi.
Yapılan çalışmalarla ilgili rakamsal bilgiler de veren Gönenli, “16 Kasım 2020 tarihinde temel atma töreninin ardından başlatılan 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak otoyolumuzun 23 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte toplam uzunluğu 163 kilometredir. 86 kilometre gövde ve 11 kilometresi bağlantı olmak üzere 97 kilometresi Aydın kısmıdır. Geri kalan ise Denizli kısmıdır. Proje bünyesinde çeşitli şekillerde 100 adet köprü yapılacaktır. Toplam kamulaştırma maliyeti ise 1.1 milyar TL olarak öngörülmektedir. 2020 yılı rakamlarına göre toplam yatırım tutarı 1 milyon 137 bin 629 Euro’dur. Otoyolun tamamlanmasının ardından Aydın, Direcik ve Denizli’de bakım işletme tesisi kurulacak. 5 noktada inşa edilecek otoyol hizmet tesislerinin Aydın’daki 3’ü Şahnalı, Yenipazar ve Yamalak’ta olacak. 3 yıl yapım ve 17 yıl kullanım olmak üzere yap-işlet-devret modeli ile Fernas Otoyol A.Ş. otoyolun iletme hakkına sahiptir. Garanti edilen ortalama araç geçişi ise günlük 35 bindir” dedi.
Üç saatlik yol 1,5 saate inecek: Türkiye'nin en modern otoyolu dört şehri birbirine bağlıyor
İzmir-Denizli arasını yaklaşık bir buçuk saate indirecek olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2023 yılında hizmete açılacağı müjdesi verildi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan havalimanı yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek.
Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı için 100 milyon ton dolgu alanı Aralık 2021'de bitirildi.
Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu ile 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 aprondan oluşuyor.
Rize-Artvin Havalimanı'nın, yöresel mimariyi yansıtan en önemli görselleri olan çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki kulenin yapımı tamamlandı. Havalimanı içerisinde Türk çayının tanıtımı için büyük öneme sahip Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası çalışmaları ise açılışa yetiştirilecek.
Havalimanında, 31 bin 847 metrekaresi terminal ve VIP terminal binası olmak üzere mescit, teknik blok, kule, kurtarma ve yangın istasyonu, güç ve ısı merkezi, çok maksatlı garaj ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. İnşaatı tamamlanan binalarda, teknik ve iç donanım çalışmaları devam ediyor.
Rize-Artvin Havalimanı'nda, uluslararası izinlerin alınması ve cihazların kurulumunun ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait uçak, 14 Nisan'da ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.<br><br>
Peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarında son aşamaya gelinen havalimanının, 14 Mayıs'ta düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Rize-Artvin Havalimanı'na seferlerin 14 Mayıs itibarıyla başlayacağını duyurmasıyla biletler satışa çıkarıldı.
THY Rize'ye ilk uçuşu, A330-300 tipi geniş gövdeli Airbus tipi uçakla yapmayı planlıyor.
Türkiye'de ikinci olacak: Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına sayılı günler kaldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Nisan 2017'de temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle 14 Mayıs'ta açılacak.