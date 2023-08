İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener siyasi gelgitleri yerel seçimler öncesi de devam ediyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi 6’lı Masa’yı devirip kısa süre sonra geri dönen Akşener, şimdi de ittifak konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Akşener, parti sözcüsü Kürşad Zorlu’nun önceki günkü yaptığı İstanbul ve Ankara’da kendi adaylarını çıkaracaklarına yönelik açıklamasını da boşa düşürdü. Akşener, “Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez” dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Akşener, “Kürşad Bey’i (Zorlu) tanırsınız. Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür” dedi. Yerel seçimlerde ittifakın olmadığını söyleyen Akşener, aday isimleri üzerinden anlaşmaların ve uzlaşmaların olabileceğinin sinyalini verdi. Akşener, “Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez” diye konuştu.