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Afyon’da “Yerel seçimlere ayrı ayrı girelim” çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 4 gün sonra fikir değiştirdi. Akşener dün “Ortak adaylara kapalı değiliz” açıklaması yaptı. Önceki gün de parti sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul ve Ankara’da kendi adaylarını çıkaracaklarını söylemişti.

Haber Merkezi
04:00 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener siyasi gelgitleri yerel seçimler öncesi de devam ediyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi 6’lı Masa’yı devirip kısa süre sonra geri dönen Akşener, şimdi de ittifak konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Akşener, parti sözcüsü Kürşad Zorlu’nun önceki günkü yaptığı İstanbul ve Ankara’da kendi adaylarını çıkaracaklarına yönelik açıklamasını da boşa düşürdü. Akşener, “Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez” dedi.


TEDBİREN SÖYLENMİŞTİR!

Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Akşener, “Kürşad Bey’i (Zorlu) tanırsınız. Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür” dedi. Yerel seçimlerde ittifakın olmadığını söyleyen Akşener, aday isimleri üzerinden anlaşmaların ve uzlaşmaların olabileceğinin sinyalini verdi. Akşener, “Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez” diye konuştu.


Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız
Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda konuştu. Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklayan Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık. " ifadelerini kullandı.

#İYİ Parti
#politika
#Meral Akşener
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