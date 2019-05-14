Üç denizde birden

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Denizkurdu-2019 tatbikatı başladı. Önceki yıllara göre çok daha büyük ve kapsamlı olması planlanan tatbikat, jenerik senaryoları uyarınca Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’de eş zamanlı olarak icra ediliyor.

26 BİN ASKERLE GÜÇ GÖSTERİSİ

Milli ve yerli savaş gemileri, milli silah sistemleri, milli silahlı insansız hava araçlarının yoğun olarak kullanılacağı tatbikat süresince, yüksek süratli hava ve su üstü insansız dronlarla fiili atışlar yapılacak, yeni milli silah sistemleri denenecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile 25 bin 900 personelin katılımıyla icra edilen tatbikat, 25 Mayıs’ta tamamlanacak.

İKİ AYDA HAZIRLANDI

Türk Donanması, Denizkurdu-2019 ile Mavi Vatan-2019 tatbikatından çok daha büyük bir tatbikata 2 ay gibi kısa bir sürede hazırlanarak, dünyada art arda ve bir öncekinden daha büyük tatbikatlar icra edebilen az sayıda ülke donanmalarından biri olduğunu göstermiş oldu. Uçak gemisiyle birlikte müşterek NATO’nun yüksek hazırlıklı deniz kuvvetine komuta etmeye hazırlanan Türk Deniz Kuvvetleri, tatbikatta NATO müşterek tatbikatlarında gerçek harp ortamı koşullarını oluşturmak üzere kullanılan uygulamaları hayata geçirdi.

MEDYA SİLAHINA KARŞI TEDBİR

NATO Müşterek Savaş Merkezi (Joint Warfare Center-JWC) tarafından NATO müşterek tatbikatlarında kullanılan sosyal medya benzetimleri de Denizkurdu-2019’da aktif olarak kullanıldı. Tatbikata hazırlık sırasında tedarik edilen; facebook benzetimi için facepage, twitter benzetimi için chatter programları devreye sokuldu. Yine Tatbikat Kontrol Merkezi’nden sosyal medya hesaplarının akışının izlenebilmesi imkanı sağlandı. Bu uygulamalarla harp halinde medya yönlendirmelerine karşı hazırlıklı olunacak. Denizkurdu-2019’da devreye sokulan bu uygulamalarla birlikte ilk kez bir NATO ülkesi donanması, milli tatbikatını NATO standartlarında gerçekleştirmiş ve uluslararası yöntemleri kullanmış oldu.

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ŞİMŞEK VE ALBATROS DA TATBİKATTA



Doğu Akdeniz’de icra edilecek tatbikatta, kara bombardımanı atışları ile “Şimşek” adı verilen yüksek süratli insansız hava ve “Albatros” adı verilen su üstü hedeflerine hava savunma ve su üstü atışları gerçekleştirilecek. Tatbikat kapsamında UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları, deniz topçusu ile uçakların koordineli atışları yapılacak.

NATO’NUN 6. KUVVETİ



Halen bir yandan Ege ve Doğu Akdeniz’deki tacizlere karşı aktif görev yaparken bir yandan da NATO görevlerine en aktif katılımı sergileyen Türk Deniz Kuvvetleri, NATO içerisindeki güçlü deniz kuvvetlerinden biri olarak 2021’den sonra NATO’nun harekata hazır 6. Kuvveti olmak üzere hazırlık yapıyor.