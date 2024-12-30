Üç haftada 35 bin Suriyeli ülkesine döndü

Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte 8 Aralık'tan sonra gönüllü ve

düzenli dönüş

lerin başladığını ifade eden Yerlikaya, "

21 günde 35 bin 114 Suriyeler vatanlarına dönüş yaptı. Günde bin 700'e yakın dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672. Toplamda 775 bin 117 Suriyeli gönüllü olarak döndü. Şu anda dönüşler yoğunlukla Halep'e oluyor.