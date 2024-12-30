Üç haftada 35 bin Suriyeli ülkesine döndü

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki 35 bin Suriyeli ülkesine döndü.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler de ülkelerine dönmeye başladı. Açıklanan verilere göre, rejimin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana geçen üç haftalık sürede 35 bin 114 Suriyeli vatanlarına gönüllü dönüş yaptı. Toplamda 775 bin 117 Suriyelinin gönüllü olarak döndüğü ve dönüşlerin yoğunlukla Halep'e olduğu belirtildi.
Suriye'de
Beşşar Esed
rejimi,
Özgürlük Şafağı Operasyonu
ile sona erdi.
Rejimin devrilmesinin ardından yurt dışındaki Suriyeliler de hızla ülkelerine dönmeye başladı.
NTV canlı yayınında soruları cevaplayan
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
, Türkiye'deki
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri
ne ilişkin son durumu paylaştı.
"Günde bin 700'e yakın dönüş oluyor"
"Günde bin 700'e yakın dönüş oluyor"
Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte 8 Aralık'tan sonra gönüllü ve
düzenli dönüş
lerin başladığını ifade eden Yerlikaya, "
21 günde 35 bin 114 Suriyeler vatanlarına dönüş yaptı. Günde bin 700'e yakın dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672. Toplamda 775 bin 117 Suriyeli gönüllü olarak döndü. Şu anda dönüşler yoğunlukla Halep'e oluyor.
" dedi.
Dönüşler hızlanacak mı?
Dönüşler hızlanacak mı?
İddialara cevap vermek amacıyla Türkiye'de doğanlara vatandaşlık verilmediğini de sözlerine ekleyen Yerlikaya, "
Şam'da bir göçmen ofisi açılacak. Şam'da kurumlara her türlü eğitim yardımını yapacağız. Okullar tatil olunca dönüşler artacak.
" ifadelerini kullandı.
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