Üç şehirde alevlerle mücadele

Dün İzmir ve Balıkesir'de çıkan yangınlar neredeyse bir gün süren çalışmaların ardından söndürülürken Kastamonu'daki yangın da akşam saatlerinde kontrol altına alındı.





DÜŞEN YILDIRIM ORMANI YAKTI

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde önceki akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye giden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 ayrı noktadan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdü. Kastamonu Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu, Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanında başlayan yangının hızla yayıldığını söyledi.





GECE BOYU MÜDAHALE

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 23 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Beşyol mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 13.37'de çıkan yangına müdahale gece de devam etti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.





ARAZİ YANGINI ORMANA SIÇRADI

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki Kırsal Karahaliller Mahallesi'nde önceki gün arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Dün sabah saatlerinde ilerlemesi durdurulan yangınla ilgili hasar tespit ve soğutma çalışmaları sürüyor.



