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ANKARA

Ücretsiz kitaplar ‘dönüşecek’

Milyonlarca öğrenciye ücretsiz dağıtılan ders kitapları ile defter ve atık kâğıtların öğrenciler aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılması için harekete geçildi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Ücretsiz kitaplar ‘dönüşecek’
Arşiv

Milyonlarca öğrenciye ücretsiz dağıtılan ders kitapları ile defter ve atık kâğıtların öğrenciler aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılması için harekete geçildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sıfır Atık ve Çevre Dostu 1000 Okul projeleri kapsamında ücretsiz dağıtılan ders kitapları ile defter ve atık kâğıtların geri dönüştürülmesi için talimat verdi. Çevre Dostu 1000 Okul projesinde yer alan okullar tarafından atık kağıt toplama etkinlikleri düzenlenecek. Öğrencilerin çevreye duyarlı olmasını sağlamak ve bu yöndeki bilinci geliştirmek amaçlı yapılacak kampanyalara tüm öğrencilerin katılımı sağlanacak. Kullanılmış ders kitabı, defter, soru bankası gibi materyaller toplanacak.

HER TONDA 30 BİN LİTRE TASARRUF

Atık kağıt geri dönüşümü normal şartlardaki bir kağıt üretimi için gerekli olan su ihtiyacını yüzde 60 oranında azaltırken, enerji ihtiyacını da yüzde 40 azaltmayı başarabiliyor. Uygulanan ülkelerde, hava kirliliğinde yüzde 74 azalma görülürken, su kirliliğinin de bu üretime bağlı olarak yüzde 35 düştüğü gözlemleniyor. Geri dönüşüm için kullanılan her ton kağıt en az 30 bin litre su tasarrufu ve 3000-4000 Kwh enerji tasarrufu sağlıyor.

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