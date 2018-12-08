Üçüncü çocuğa 7 yıl hapis

Hakkında 7 yıl hapis cezası verilen Uygur Türklerinden Rabia Gül 4 yaşındaki çocuğunu bırakarak Türkiye'ye sığındı. Yeni Şafak Çin zulmünden kaçan Uygur Türkü Rabia Gül ve Dilnur Enver ile konuştu.

ÇİN GÖRÜŞMELERİ TAKİP EDİYOR

İki çocuğunu Doğu Türkistan'da bırakarak 5 yaşındaki kızı Tenzile ile Türkiye'ye sığınan anne Dilnur Enver, kendisinin Türkiye'ye gelmesinden sonra anne ve babasının Çin hükümeti tarafından rehin alındığını ve halen kendilerinden haber alamadığını söyledi. Dört yaşındaki oğlu İhsan ve 7 yaşındaki kızı Nezire'nin Kaşgar'da kaldığını ve çocukları ile de irtibat kuramadığını söyleyen Dilnur Enver, "Ülkeme dönmem durumunda doğrudan kampa götürüleceğimi biliyorum. Bu seçenek benim için ölümden beter" diye konuştu. Doğu Türkistan'da bilgisayar teknolojileri eğitimi gördüğünü söyleyen Dilnur Enver, tüm aile fertlerinin "Ne olur bizi arama. Görüşmeler Çin hükümeti tarafından takip ediliyor" diye yalvardığını ve doğup büyüdüğü ülkesindeki yakınları ile bağlantısını koparmak zorunda kaldığını ifade etti.

KAMP DEĞİL İŞKENCE MERKEZİ

Üçüncü çocuğu olduğu için doğum sonrası resmi nüfus kaydı yapılmayan en küçük evladını 4 yıl resmi kurumlardan gizli bir şekilde büyüttüğünü söyleyen Rabia Gül ise, "Türkiye'ye kaçamasam kamp adı verilen işkence merkezine gönderilecektim" dedi. “Bir çok yakınımız bu kamplarda kaldı, daha ilk girdiklerinde işkence seansı tecavüz ile başlıyor" ifadelerini kullanan Rabia Gül, küçük kızının halen oradaki akrabalarında kaçak biçimde büyütüldüğünü anlattı.