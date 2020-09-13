​Ucuz savunma: Yeni Şafak'a saldıracağına çıkıp özür dile Tanju Özcan ​

Koronavirüsten ölenler için “Bir ayakları çukurdaydı. Abartmaya gerek yok” diyenCHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, vatandaştan özür dilemek yerine haberi yapan Yeni Şafak’a saldırdı. Çirkin sözleri Türkiye’ye duyuran gazetemizi ‘yandaşlıkla’ suçlayan Özcan’ın savunması da ilk sözleri kadar skandal oldu. Özcan “Nefretle kınıyorum. Böyle bir yandaş zihniyet olmaz. Sözlerimi çarpıttılar. Bir ayağı çukurda lafı bir atasözüdür. Yani ağır risk altında olan kişiler anlamına gelir. Fatma teyzenin ömrünü uzattık sözünü de doktor söylemiş” diyerek pişkince kendini savundu.

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SÖYLEDİKLERİNİ İNKAR ETTİ

Haberin Türkiye’de gündem olmasının ardından Bolu yerel basınına apar topar açıklama yapan Özcan, 86 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirttiği Göynüklü Fatma Teyze için söylediği sözün kendisine ait olmadığını öne sürdü. Özcan, “Şunu söyledim. Ölenlerin bir kısmının yaşlı insanlar olduğu, artı başka ağır hastalıkları olan insanlar olduğunu söyledim. Göynük’te ilk Kovid-19 vakası vefatıyla ilgili bir doktor şunu söylemişti ‘Fatma teyzemiz zaten bir ayağı çukurdaydı’ Zaten o tabir de ona aittir. ‘Bir ayağı çukurdaydı, hatta yoğun bakımda çok güzel ilgilendik. Belki de bir kaç gün ömrünü uzattık’ dedi. Söylediği buydu” diyerek kendi sözlerini inkar etti.

OYNAT 00:50 Bırakın ölsünler: CHP'li Özcan'dan kan donduran koronavirüs sözleri Faşizan çıkışlarıyla tanınan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine baltayı taşa vurdu. Bolu'da koronadan hayatını kaybedenlerin hasta veya yaşlılar olduğunu belirten Özcan, “Çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı. Dolayısıyla rakamları abartmaya gerek yok' dedi.

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ATASÖZÜYMÜŞ

Virüsten dolayı hayatını kaybeden vatandaşlara bir ayağı çukurdaydı yakışturması yapan ve sonradan “ben söylemedim, doktor söyledi” diyen Tanju Özcan skandal sözlerini bir adım ileri götürdü. Özcan “Bir ayağı çukurda lafı şu anlama gelir. Bu bir atasözüdür. Yani ağır risk altında olan kişiler anlamına gelir. Yoksa ben hiç kimsenin ölmesini arzu eden biri değilim. Herkesin ölümünden üzüntü duyan biriyim. Böyle bir açıklamanın içerisinden böyle bir şey çıkartmak çok büyük akıl tutulması” dedi.

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Yaşlılar bizim başımızın tacı

Ahmet Ümit

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yaşlılarla ilgili yaptığı çirkin açıklamaları değerlendirdi. Özcan’ın üzücü bir ifade kullandığını aktaran Vali Ümit, “Yaşlılarımız bizim onur kaynaklarımız. Soframızın huzurlarıdırlar. Devletimizin ve milletimizin simgesi, problemlere karşı adeta sigortalarımız ve paratörlerimizdir. Yaşlılara karşı söz söylemek kimsenin hakkı ve haddi olmadığı gibi yaşlılarımızın daha huzurlu ve uzun yaşamaları için elimizde gelen gayreti sarf etmek hepimizin görevi” diye konuştu.

ÜZÜNTÜ DUYDUM

Vali Ümit, yaşlıların her birinden dünyanın duasını aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Onların duaları olmasa nasıl yaşayacağız. Onun için yaşlılarımız her türlü hürmete, sevgiye, saygıya, ilgi ve alakaya layık. Eğer böyle bir şey söylendiyse böyle bir sözden de üzüntü duyduğumu kesin olarak ifade etmek istiyorum.”