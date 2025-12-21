ULAQ SiDA'ya TÜMOSAN imzası: Yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranına sahip motor

ARES Tersanesi, Meteksan Savunma ve TÜMOSAN iş birliğiyle tamamlanıp dün envantere alınan ULAQ SİDA, TÜMOSAN’ın yeni nesil dizel marin motorunu taşıyor. TÜMOSAN’ın tamamen kendi öz kaynaklarıyla ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen motor, yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranına sahip.





Operasyonel ihtiyaçlara göre silah ve sistemlerle donatılabilen 11 metrelik insansız deniz aracı ULAQ, yapay zekâ ve otonom yetenekleriyle kara, deniz ve komuta merkezlerinden görev yapabilecek.





Belirli beygir güç gruplarına göre askeri teknelerde ana tahrik motoru olarak kullanılabilen motorun, bu projeyle ilk defa yerli SİDA’ya entegrasyonu tamamlandı. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, şöyle konuştu: “TÜMOSAN olarak bugün büyük bir gurur yaşıyoruz. Ülkemiz adına deniz platformları için bu denli önemli günde biz de yerli marin motorumuzla yer alıyoruz. ULAQ SİDA’ya yerli bir motor çok yakıştı.”





















TÜMOSAN, TÜBİTAK TESTLERİNİ GEÇTİ





Savunma Sanayii Başkanlığı’nın projesi olarak yürütülen ULAQ çalışmaları, ARES Tersanesi ana yükleniciliğinde ilerlerken, TÜMOSAN tarafından geliştirilen marin motor TÜBİTAK testlerinden başarıyla geçti. Motor, entegrasyonun ardından uzun süre deniz testlerine tabi tutuldu ve operasyonel yeterliliğini sahada kanıtladı.





Süreç yalnızca bir ürün teslimi değil, yerli ve milli savunma sanayii vizyonunun somut bir göstergesi. ARES Tersanesi’nin yapıcı yaklaşımı ve kurumlar arası iş birliği sayesinde, Silahlı İnsansız Deniz Aracı gibi kritik teknolojilerde tamamen yerli çözümlerin mümkün olduğu bir kez daha ortaya konuldu.



















