Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 22 gemimiz Ukrayna'da bekliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da bir otelde düzenlenen iftar programında ulaştırma muhabirleriyle bir araya geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkilerine değinen Karaismailoğlu, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıkları koordinasyonunda önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti.

90 MÜRETTEBAT VAR

Türkiye’nin Ukrayna’nın Karadeniz sahillerinde bekleyen gemilerle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Karaismailoğlu şunları kaydetti:

“Şu anda özellikle Ukrayna’nın Karadeniz’deki sahillerinde bekleyen 22 gemimiz var. Bunlardan çoğu Türk sahipli. Türk bayraklı olanlar da var içinde. Hatta bugün Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık. O gemileri oradan almamız gerekiyor. Başlarda 200’ün üzerinde mürettebat vardı, onların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 mürettebat var ama onlar tahliye talebinde bulunmadı, gemiyi terk etmek istemiyorlar."

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TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

"Gemilerde tahıl, ayçiçeği yağı, demire kadar yük var. 50 güne yaklaştı. Gemi sahipleri de tedirgin, müjdeli haber bekliyor. Biz de teyakkuz halindeyiz. Arama Kurtarma Merkezimizden çalışan gemi adamlarıyla sürekli irtibattayız. Hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye’nin dışında başka ülkelerin de gemiler var. Bölgede yaklaşık 100 gemi bulunuyor. Bir an önce bunların kurtarılması lazım ama savaşın bitmesi lazım. Ayrıca geminin dışında limanda özellikle Ukrayna tarafında ihracat bekleyen yükler var. Diğer taraftan aslında bizim limanlarda Ukrayna’ya gitmek üzere bekleyen yükler de bulunuyor. Savaş ortamı her şeyi altüst ediyor.”

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10 GÜNDÜR HAZIR BEKLETİYORUZ

İlk yardım ve oradaki yaralıların kurtulması için Milli Savunma Bakanlığının uğraştığını vurgulayan Karaismailoğlu, “Biz de onlara gemi tedarikinde bulunduk. Yaklaşık 10 gündür hazır bekletiyoruz, ilk yardım malzemeleri ve buraya gelecek yaralıların Türkiye’ye ulaşması açısından ama orada da mutabakat sağlanamadı iki ülke arasında. Ciddi çalışma var, iki tarafla da çok yoğun diplomasi devam ediyor. Gönül istiyor ki bu savaş bir an önce bitsin, hareketlilik tekrar devam etsin. Rusya limanlarında bir nebze olsun hareketlilik başladı ama maalesef Ukrayna tarafında bu hareketi göremiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Gürcistan tarafındaki artan tır trafiğini yönetmek için de bakanlıktan ilgili kişilerin yakın zamanda Gürcistan’a giderek bu konuyu görüşeceklerini söyledi.

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Kanal İstanbul’un önemini gösterdi

Bakan Karaismailoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı ile Kanal İstanbul’un öneminin daha da arttığını söyledi. Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul’un yapımını eleştirenler sadece bu işi bir emlak, rant dedikodu siyasetine dönüştürerek karalamaya çalışıyorlar. Halbuki biz burada küresel bir lojistik hareketten bahsediyoruz. Çünkü bu alternatif bir su yoludur, olması gereken bir projedir” yanıtını verdi.

Metrolar yaza açılıyor

İstanbul’da yaz ayları itibarıyla metroları açmaya başlayacaklarının altını çizen Karaismailoğlu, “İlk Kağıthane-Havalimanı Metro Hattı ile başlıyoruz açmaya, peşinden Kadıköy-Kartal-Pendik bağlantısını Sabiha Gökçen’e kadar uzatacağız. Ayrıca Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 6,5 kilometre metro hattını da ağustos ayı itibarıyla bitirmeyi hedefledik” diye konuştu.

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