Ülkesine dönen Suriyeli Ahmet: Türkiye her zaman yanımızdaydı

Suriye'ye dönen 32 yaşındaki Ahmet El Hasan, "Türkiye her zaman yanımızdaydı. Suriye'de hayat şimdi zor olsa da yavaş yavaş düzelecek. Sizlere teşekküre ederiz" dedi.









"Türkiye'de insanlık gördük"

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkesine dönen Suriyeli Abdullah el-Abdullah, 6 yıldır Konya'da yaşadığını belirterek, "Artık Suriye'de savaş bitti. Gitme zamanı geldi. Sizden çok memnunuz. Türkiye'de insanlık gördük. İnsanı ile devleti ile bizleri misafir ettiniz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.









Sınırda da tüm ihtiyaçlar karşılanıyor

Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytin Dalı gümrük kapılarına sabahın erken saatlerinde gelen Suriyeliler, kurulan çadırların altında işlemlerinin yapılması için sıraya giriyor. İşlemlerini yaptıran Suriyeliler, gönüllü olarak ülkelerine geçiyor.









Jandarma herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi alırken, sıra bekleyen Suriyelilere başta Kızılay olmak üzere Göç İdaresi ekipleri yemek ihtiyaçlarını karşılayıp, diğer gereksinimleri için de hizmet veriyor.











