Ulusal döngüsel ekonomi stratejisi ve eylem planı yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye için Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı’nı tamamladı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Resmi Gazete’de yayımlanan eylem planı ile Türkiye’nin döngüsel ekonomiye geçişine katkı sağlanması, doğal kaynaklarının korunması, iklim değişikliği ile mücadele, uluslararası rekabet gücünün arttırılması ve ithalata bağımlılığın azaltılması hedeflendi. Eylem planı ile döngüsel ekonomiye geçişin mevzuat ve uygulama alt yapısı oluşturuldu.





BAKAN KURUM: DÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞTE ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM OLAN EYLEM PLANIMIZ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Eylem planıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ve ülkemizin döngüsel ekonomiye geçişte çok önemli bir adım olan ‘Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı’mız yürürlüğe girdi. 7 sektörü kapsayan eylem planımızla atık maliyetinin azaltılması, ekonomiye yıllık 350 milyar TL’ye kadar katkı ve 100 binden fazla yeni istihdam hedefliyoruz” mesajını verdi.





7 SEKTÖRDEN 400 BİN FİRMAYI İLGİLENDİRİYOR

Eylem planında en fazla ham madde kullanılan ve çevresel etkileri fazla olan ambalaj, batarya ve araç, inşaat ve binalar, elektronik ve bilgi-iletişim teknolojileri (BİT), gıda ve biyokütle, plastik ve tekstil olmak üzere 7 sektöre öncelik verildi. Türkiye’de bu sektörlerde yaklaşık 400 bin firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların ekonomiye yıllık katkısı ise yaklaşık 7,5–8 trilyon TL.





53 EYLEM HAYATA GEÇİRİLECEK

İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün etkin katılımı neticesinde hazırlanan Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı’nda, döngüsel ürünler, öncelikli sektörler, atık önleme ve azaltım, döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması, yatay eylemler ve ilerlemenin izlenmesi başlıkları altında 6 stratejik hedef belirlendi. Bu hedeflere ulaşılması için 53 eylem hayata geçirilecek. Eylemler 44 kurum ve kuruluşun sorumluluğunda olacak.





YEŞİL, ETKİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ İÇİN “SIFIR ATIK” YAYGINLAŞTIRILACAK

2053 Net Sıfır Emisyon hedefine katkı sağlayacak eylem planı çerçevesinde, kaynakları döngüsel anlayışla yöneten, emisyonu azaltan güçlü bir ekonominin alt yapısı inşa edilecek. Bu sayede ithalata bağımlılık azalacak, uluslararası rekabet gücü artacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında yeşil, etkin ve sürdürülebilir bir ekonomi için planlanan adımlar hayata geçirilecek. Yeşil Taksonomi ile çevreci yatırımlar tanımlanıp yönlendirilecek. Döngüsel ekonominin izlenmesinde veriye dayalı, ölçülebilir ve hesap verebilir bir dönüşüm süreci inşa edilecek. Eylem planıyla sektörler için teşvik mekanizmaları geliştirilecek. Sıfır Atık ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması sağlanacak.





EKONOMİYE YILLIK 210-350 MİLYAR TL’LİK KATKI

İstihdamda Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ile yeşil dönüşüm sürecine girilecek. Atık yönetimi sektörü ve denetim mekanizması gibi alanlarda 100 binden fazla yeni istihdam sağlanacak. Toplanan atıkların ekonomik değeri, işletme ve atık yönetim maliyet giderlerinin azaltılmasıyla yılda 210-350 milyar TL katma değer elde edilecek. Yenilenen üretim teknolojileri ve atık yönetimi çalışmaları için her yıl 110-180 milyar TL kaynak ayrılacak.



