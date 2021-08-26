Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri'ne verildi

Ekonomi

Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner

AB’den ayrılan İngiltere, yaklaşık 17 milyar dolar ticaret yaptığı Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletiyor. İngiliz İhracat Bakanı Graham Stuart, çok cazip pazar gördükleri Türkiye ile 2022’de kapsamlı müzakereler yapacaklarını söyledi. Stuart, “Türkiye’de yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz oyuncu var. Daha fazlası için onları teşvik edeceğim” dedi.