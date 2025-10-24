Yeni Şafak
Umman'la ortak madencilik projeleri

Umman’la ortak madencilik projeleri

24/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Umman'la ortak madencilik projeleri imzalandı.
Umman’la ortak madencilik projeleri imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Umman arasında madencilik alanında imzalanan mutabakat zaptının, maden arama ve üretiminde yeni fırsatlar oluşturacağını ve ortak yatırımları teşvik edeceğini bildirdi.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti: “Görüşme marjında, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi ile ‘Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık. Hedefimiz, her iki ülkenin de kazanacağı somut projelerle bu alandaki stratejik iş birliğimizi güçlendirmek.”



