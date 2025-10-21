Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt'te net mesajlar: "Gazze'de tek çözüm iki devlet"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile yaptığı görüşmede Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, iki ülke arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğinin stratejik önem taşıdığını belirterek, “Geçmişten gelen köklü münasebetlerimizi daha da geliştirme potansiyeline sahibiz” ifadelerini kullandı.





Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dönem Başkanı Kuveyt’in bölgesel istikrar için gösterdiği çabaları memnuniyetle takip ettiklerini söyleyen Erdoğan, Türkiye ile KİK arasında süren Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin, kardeş Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayacağını vurguladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de güçlükle sağlanan ateşkesin korunmasının kritik önem taşıdığını belirterek, “Kalıcı barış için tek çözüm iki devletli formüldür. Bu konuda İslam dünyasının ortak duruş sergilemesi hayati önem taşımaktadır” mesajını verdi.





Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığını yineleyerek, “Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istiyoruz” dedi.





İletişim Başkanlığı, tarafından yapılan açıklama şöyle:





"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'i resmi ziyareti kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi.





Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut iş birliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü münasebetlerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.





Cumhurbaşkanımız, Körfez İşbirliği Konseyi Dönem Başkanı Kuveyt'in bölgesel istikrar için gayretlerini memnuniyetle takip ettiğimizi, ayrıca Türkiye ile KİK arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşmasının kardeş Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.





Cumhurbaşkanımız, ülkemizin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlı olduğunu, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediğimizi belirtti." denildi.







