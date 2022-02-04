Ümraniye Cezaevi'nde yangın

Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Kartal ve Pendik itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

14 kişi hastaneye sevk edildi

Yangında biri infaz koruma memuru, 20 hükümlü olmak üzere 21 kişi dumandan etkilendikleri için hastaneye tedbir amaçlı sevk edildi.

Yangın yaklaşık üç saatlik çalışma sonunda söndürüldü.

AA

Bakan Bozdağ: Her şey kontrol altına alındı

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İstanbul Ümraniye E tipi cezaevinde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen 1 İnfaz Koruma Başmemuru,20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır." dedi.

REKLAM

AA