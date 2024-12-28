Üniversite hastanelerine ek bütçe

Devlet üniversitelerinin sundukları sağlık hizmetlerinde mali güçlük yaşanmaması için devlet üniversitesi hastanelerine ek bütçe desteği sağlanacak. Türkiye’de 60’tan fazla kamu üniversitesinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile götürü bedeli üzerinden sağlık hizmetleri alım sözleşmesi bulunuyor. Bu sözleşmeyi imzalayan üniversite hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ek bütçe desteği sağlayacak. Meclis’ten geçen yeni torba yasaya eklenen maddeye göre, 2024 yılında götürü bedelini karşılamayan üniversite hastanelerinin 2025 yılında zarar etmemeleri için ek ödenek çıkarılacak.





SADECE 2025'TE GEÇERLİ OLACAK

2024 yılında götürü bedeli taahhüt edilen tutarın üzerinde kalan bu nedenle de bütçesinde açık veren üniversite hastanelerinin bütçelerindeki açık 2025 yılındaki alacaklarından mahsup edileceği için sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde aksaklıklar yaşanması ihtimali ortaya çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu ihtimali engellemek için sadece 2025 yılında geçerli olmak üzere üniversite hastanelere finansal destek verecek.





DOĞUM İZNİ HESABI DEĞİŞTİ

Öte yandan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda da bazı değişikliklere gidildi. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin hesaplama şekli de değişti. Buna göre hesaba esas tutulacak günlük kazanç, iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten önceki 12 ayı da içerecek.



