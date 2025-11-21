Yeni Şafak
Ünlü oyuncunun uyuşturucu testi pozitif çıktı: Kaan Yıldırım ifade vermek için adliyede

19:0321/11/2025, Cuma
DHA
Oyuncu Kaan Yıldırım
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerden oluşan 19 kişiden kan ve saç örnekleri alındı. 19 kişiden 8'inin testinin pozitif çıktığı tespit edilirken, testi pozitif çıkan oyuncu Kaan Yıldırım da ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden testi pozitif çıkan 8 kişiden biri olan oyuncu Kaan Yıldırım savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İfade işleminin ardından gerekli tahlil ve testler için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. 19 kişiden 8'inin testinin pozitif çıktığı tespit edildi. Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Kaan Yıldırım savcılığa ifade vermek için bugün İstanbul Adliyesi'ne geldi.






#Uyuşturucu
#Oyuncu
#Adliye
