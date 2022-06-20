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İSTANBUL

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere ders niteliğinde öğütler: Dünya Türkleri bekliyor

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk milletinin bir şekilde bir araya gelmesine, Türk dili ve medeniyetinin coğrafyada hak ettiği yeri almasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çünkü dünya, Türkleri bekliyor. Bu bir övünme değil misyon, altında ezilmemiz lazım. Türk milletinin İslam medeniyetine mazide sunduğu katkılarla bugün yapılanlar kıyaslandığında arada çok büyük farklar var. Bugünkü alimlerin beklen ölçüde değil, yeniden dünyaya söz söyleyecek alimleri yetiştirmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Ünlü tarihçi İlber Ortaylıdan gençlere ders niteliğinde öğütler: Dünya Türkleri bekliyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı

Türkiye Maarif Vakfı'nca düzenlenen Maarif Söyleşilerinin konuğu, tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Türk milletinin ve Türk kavminin bir şekilde bir araya gelmesine, Türk dili ve medeniyetinin coğrafyada hak ettiği yeri almasına ihtiyaç olduğunun altını çizen Ortaylı, şöyle devam etti: "Çünkü dünya, Türkleri bekliyor. Bu bir övünme değil misyon, altında ezilmemiz lazım. Türk milletinin İslam medeniyetine mazide sunduğu katkılarla bugün yapılanlar kıyaslandığında arada çok büyük farklar var. Bugünkü alimlerin beklen ölçüde değil, yeniden dünyaya söz söyleyecek alimleri yetiştirmemiz gerekir. Bunun için yurt içinde ve yurt dışında verdiğimiz eğitim çok önemli. Türki Cumhuriyetlerde bile insanlar hala Rusça konuşuyorlar. Tüm bunlar bile siyasi gelişmeleri anlamsız kılıyor."

"Her duyduğumuza inanmamalıyız"

Türkiye'ye öğrenci merkezli eğitimin Cumhuriyetle birlikte geldiğini anlatan Ortaylı, "Cumhuriyet dönemi eğitim sistemini, Hasan Ali Yücel'i sokaktaki filozoflar yanlış anlatmışlar. Milliyetperver, Türk, Müslümanlara karşı saygısı olan biri. Tasavvufa karşı saygısı var. O bakımdan her duyduğunuza inanmayın. Demokrasiye geçtiğimiz vakit sendelemelerimiz oldu. Fakat bu sendelemeler, Hasan Ali Yücel gibi kişileri değersiz kılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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"Liselerde daha çok dil öğretilmeli"

Prof. Dr. Ortaylı, din eğitiminin de önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Dini okul istemiyorlar. Bu olmaz. Bugün din adamı yetiştirmeyen bir cemiyet yok ama iyisini yapmak gerekir. İmam hatip öğrencileri oldukça zeki. Fakat bazı konularda eksik kalıyorlar. Bazı okullar iyi çıkıyor. İyi liseler kurmak zorundayız. Bizde sosyal bilimler liseleri var. Buralarda bir tane diri dil öğretilecek. İkinci bir dil de öğretilecek. Ölü dillerimiz de öğretilecek. Osmanlıca bir dil değil jargon. Onu öğrenmek için Arapça ve Farsça öğrenmek lazım en azından temel olarak. Batı dilleri için Latince öğrenmek gerekiyor. İki dünyaya da hakim olmak için her iki dünyaya ait dilleri öğrenmek zorundayız."

"Türklerin olduğu Avrupa'da da çok yönlü liseler kurulmalı"

Ortaylı, sosyal bilimler liselerinin niteliklerinin artırılması gerektiğine işaret ederek, "Dinler tarihi ve medeniyetler tarihi bunların içerisine entegre edilecek. Gezdiğim bütün sosyal bilimler liselerinde öğrencilerin iradesi, isteği ve bilgi arayışı hocaların çok önünde. Milli Eğitim Bakanlığı teknik liselerin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bunlar elbette önemli. Fakat çok yönlü liselerin sayısının artırılması gerekiyor. Sadece Türkiye'de de değil, Türklerin bulunduğu Avrupa ülkelerinde de kurmalıyız böyle liseleri." ifadelerine yer verdi.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı: Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?
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Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir televizyon programında son dönemde siyasette tartışmalara neden olan mülteciler hakkında açıklamalarda bulundu. <br><br>
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İstanbul'un tarihini anlatan Prof. Dr. İlber Ortaylı, mülteci konusuna da değindi.<br><br>
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\"Yaşlanıyoruz. Dua etmeliyiz ki bünyemiz bu yaşlılığı kaldırmaya müsait.
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Bize kan verecek, destek verecek unsurlar var.
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Nasıl İsrail'i Yahudilik besliyorsa bir yerde, nasıl ABD göç ülkesi vasfını koruyorsa -şüpheli ama- bizi de kültürel azınlıklarımız koruyacak, çok açık.
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Ve biz bu asrın ortalarına kadar kendi demografimiz itibariyle genç ülke olacağı, sonradan da ihtiyarlaşmayacağız onların sayesinde. Bu önemli.
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Hele Afganları istemeyiz falan.
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Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur.
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Bir köylere gidip bakın, bakalım köylüler sizin gibi mi düşünüyor adamlar hakkında.
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Bu gibi şımarıklıkların veya bilmeden konuşmalara şiddetle karşıyım.
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Ve bunlarla politika yapılmaz.\"
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı: Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?
Ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, son dönemde Türkiye'deki sığınmacıları hedef alan ırkçı yaklaşımlar ve oluşturulmaya çalışılan nefret iklimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı olduğunu belirten Ortaylı "Hepsini atalım diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Türkmen var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım. Afganları istemeyiz falan. Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur" ifadelerini kullandı.


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